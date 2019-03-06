Курс доллара: Орешкин назвал ожидаемый курс рубля на 2019 год

По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, доллар в 2019 году будет стоить в среднем около 66,4 рубля. Инфляция же в России опустится ниже 4% к январю 2020 года.

«Ситуация с инфляцией сейчас лучше ожиданий», — сказал Орешкин в Госдуме.

В конце 2019 года прогноз по инфляции остаётся на уровне 4,3%. Рост ВВП в этом году должен составить 1,3%.