По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, доллар в 2019 году будет стоить в среднем около 66,4 рубля. Инфляция же в России опустится ниже 4% к январю 2020 года.
«Ситуация с инфляцией сейчас лучше ожиданий», — сказал Орешкин в Госдуме.
В конце 2019 года прогноз по инфляции остаётся на уровне 4,3%. Рост ВВП в этом году должен составить 1,3%.
Ранее News.ru писал, что вероятность того, что пиковые значения инфляции достигнут 6%, стала ниже. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин. По его словам, при условии отсутствия внешних шоков ЦБ не исключает смягчения денежно-кредитной политики уже в конце текущего — начале следующего года.