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Утверждены новые правила маркировки табачной продукции 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кабмин утвердил правила маркировки цифровым кодом табачной продукции, производители и импортеры оптовой и розничной торговли должны зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров до 30 июня 2019 года.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».
С 1 июля производителям и импортерам также необходимо будет наносить маркировку на упаковки сигарет и папирос, с 1 июля 2020 года — на упаковки других видов табачной продукции.
С июля также вводится требование о занесении в систему маркировки идентификационных знаков, сведений о вводе в оборот, обороте и вывода из оборота табачной продукции.
Маркировка предполагает нанесение на упаковки цифрового кода, который будет содержать данные о производителе, движении товара от завода до магазина. Такая система позволит предупреждать продавца о контрафакте при продаже на онлайн-кассе.
При этом потребитель также сможет проверить подлинность сигарет, просканировав код через мобильное приложение.
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Экономика , РИА Новости
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