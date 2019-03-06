Утверждены новые правила маркировки табачной продукции

Кабмин утвердил правила маркировки цифровым кодом табачной продукции, производители и импортеры оптовой и розничной торговли должны зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров до 30 июня 2019 года.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости»

С 1 июля производителям и импортерам также необходимо будет наносить маркировку на упаковки сигарет и папирос, с 1 июля 2020 года — на упаковки других видов табачной продукции.

С июля также вводится требование о занесении в систему маркировки идентификационных знаков, сведений о вводе в оборот, обороте и вывода из оборота табачной продукции.

Маркировка предполагает нанесение на упаковки цифрового кода, который будет содержать данные о производителе, движении товара от завода до магазина. Такая система позволит предупреждать продавца о контрафакте при продаже на онлайн-кассе.

При этом потребитель также сможет проверить подлинность сигарет, просканировав код через мобильное приложение.