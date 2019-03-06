Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
65.97
74.43
74.65
Прогноз
11.03 – 18.03
$
66.20
75.30
Индексы и котировки Brent
65.64
+0.08 Золото
1285.37
–0.11 РТС
1191.88
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
06.03
1.1305
–0.0038
19.02
1.1343
03.03
20.02
08.02

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию выросли на 26% 

Вести Экономика + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Инвестиции немецких компаний в российскую экономику по итогам 2018 г. выросли на 26% до 2,03 млрд евро, сообщила Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП).
"В прошлом году немецкие компании активно инвестировали в российскую экономику: объем прямых инвестиций по сравнению с предшествующим годом вырос на 26% и составил 2,03 млрд евро. Это следует из статистики Бундесбанка", — уточняется в сообщении палаты.
Российско-германский товарооборот вырос в 2018 г. на 8,4% и составил 61,9 млрд евро. Импорт Германии из России увеличился по сравнению с прошлым годом на 14,7% и составил около 36 млрд евро. Экспорт в Россию также вырос на 0,6% до 25,9 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии.
"Немецкий бизнес успешно увеличил экспорт в Россию — невзирая на конъюнктурные сложности, санкции и встречные санкции. Это улучшило наши ожидания и на текущий год", — заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
В целом немецкая экономика смогла нарастить объемы экспорта. В 2018 г. Германия экспортировала товары на сумму 1,3 трлн евро (+3% по сравнению с 2017 г.), а объем импорта составил 1,09 трлн евро (+5,7%). В результате и экспорт, и импорт по сравнению с 2017 г. выросли.
Также быстро растет и товарооборот между Россией и Китаем. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот обеих стран в 2018 г. вырос на 24,5% до $108,3 млрд Российский экспорт в Китай достиг 56,1 млрд долларов, импорт из Китая в Россию — $52,2 млрд Таким образом, российская экономика впервые с 2006 г. достигла положительного профицита торгового баланса с Китаем.
"Россия — большой рынок и привлекательная страна для инвестиций, — отметил Шепп. — В некоторых областях российскому правительству на фоне давления в виде относительно низких цен на энергоносители и западных санкций удалось существенно улучшить инвестиционный климат".
Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в связи с их сотрудничеством с немецкими компаниями — как в России, так и Германии. В ВТП входит около 800 компаний-членов в России.
Вести Экономика: последние новости
Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину Центробанк подготовил рекомендации по сбору биометрии
Комментарии
Экономика , Правительство РФ
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение