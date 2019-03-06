Инвестиции немецкого бизнеса в Россию выросли на 26%

Инвестиции немецких компаний в российскую экономику по итогам 2018 г. выросли на 26% до 2,03 млрд евро, сообщила Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП).

"В прошлом году немецкие компании активно инвестировали в российскую экономику: объем прямых инвестиций по сравнению с предшествующим годом вырос на 26% и составил 2,03 млрд евро. Это следует из статистики Бундесбанка", — уточняется в сообщении палаты.

Российско-германский товарооборот вырос в 2018 г. на 8,4% и составил 61,9 млрд евро. Импорт Германии из России увеличился по сравнению с прошлым годом на 14,7% и составил около 36 млрд евро. Экспорт в Россию также вырос на 0,6% до 25,9 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии.

"Немецкий бизнес успешно увеличил экспорт в Россию — невзирая на конъюнктурные сложности, санкции и встречные санкции. Это улучшило наши ожидания и на текущий год", — заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

В целом немецкая экономика смогла нарастить объемы экспорта. В 2018 г. Германия экспортировала товары на сумму 1,3 трлн евро (+3% по сравнению с 2017 г.), а объем импорта составил 1,09 трлн евро (+5,7%). В результате и экспорт, и импорт по сравнению с 2017 г. выросли.

Также быстро растет и товарооборот между Россией и Китаем. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот обеих стран в 2018 г. вырос на 24,5% до $108,3 млрд Российский экспорт в Китай достиг 56,1 млрд долларов, импорт из Китая в Россию — $52,2 млрд Таким образом, российская экономика впервые с 2006 г. достигла положительного профицита торгового баланса с Китаем.

"Россия — большой рынок и привлекательная страна для инвестиций, — отметил Шепп. — В некоторых областях российскому правительству на фоне давления в виде относительно низких цен на энергоносители и западных санкций удалось существенно улучшить инвестиционный климат".

Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в связи с их сотрудничеством с немецкими компаниями — как в России, так и Германии. В ВТП входит около 800 компаний-членов в России.