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Россиянам вернули 10 миллиардов долгов по зарплате 

Вести.Ru 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба судебных приставов в 2018 году взыскала более 10 миллиардов рублей долгов по зарплате, сообщает News.ru.
Почти на 18% сократилось число исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. По данным Роструда, россияне уже не так часто жалуются на задержку или невыплату зарплаты.
Однако в феврале текущего года Росстат фиксировал стремительный рост долгов по зарплате, их объем за месяц увеличился на 291 миллионов рублей (12%).
Между тем, доктор экономических наук Сергей Смирнов считает, что экономическая ситуация в России не вызовет резких всплесков задержек по зарплате. По мнению эксперта, с задержкой зарплаты в настоящее время россияне сталкиваются не часто, особенно, по сравнению с показателями 90-х годов.
По информации Роструда, за три квартала 2018 года количество жалоб на задолженность по заработной плате снизилось почти на 11%. За это время россияне написали около 125 тысяч обращений по этому вопросу, а за то же время 2017 года — 140 тысяч.
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Экономика , Сергей Смирнов , Росстат
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