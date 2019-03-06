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На грани нищеты: россияне теряют деньги 

Газета.Ru 29 минут назад
Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%. Накопления тают на фоне роста закредитованности и снижения реальных доходов. Эксперты считают, что россиянам придется вернуться к сберегательной модели поведения.
Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем и составили 32,88 трлн рублей. При этом объем накоплений превышает уровень декабря прошлого года — тогда было накоплено 32,31 трлн рублей.
Как и ранее, россияне предпочитают сейчас хранить деньги на банковских вкладах: на их счетах в феврале находилось 21,79 трлн рублей (66,3% от общего объема сбережений).
В то же время доля накоплений в наличных сократилась по сравнению с январем на 0,4 процентных пункта — до 18,4% (или до 6 трлн рублей), а доля вложений в ценные бумаги выросла до 5 трлн рублей.

Предчувствия не подвели

Как отмечали эксперты, население в 2018 году переходило от сберегательной модели поведения к потребительской. Россияне делали покупки бытовой техники, электроники и — прочих товаров, затратных по деньгам.
Покупку товаров длительного пользования население откладывало с острой фазы кризиса в 2014-2016 годах, а в прошлом году такие закупки, наконец-то, были произведены. Причем товары длительного пользования россияне покупали даже в кредит.
Это было действительно необходимо, чтобы успеть до разгона инфляции. А ее стали опасаться после того, как стало известно о том, что НДС повысят с 18% до 20% с 2019 года.
«В 2018 году темпы роста кредитования физических лиц заметно опережали темпы роста вкладов», — говорит Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».
Кроме того, именно в прошлом году усилились опасения наших граждан насчет ухудшения экономической ситуации в стране в 2019 году.
Как видно из публикуемой сейчас статистики, негативные предчувствия по поводу инфляции в этом году не подвели россиян.
В среду глава Минэкономразвития России Максим Орешкин во время выступления в Госдуме уточнил прогноз по инфляции в 2019 году, увязав его с ростом экономики. По его словам, ведомство сохранило прогноз по росту ВВП в 1,3%. Инфляция при этом составит 4,3%.
«Ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер … если говорить о годе в целом, мы по-прежнему ожидаем рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция будет 4,3%», — отметил Орешкин.
Рубль при этом, по тому же прогнозу Минэкономразвития, будет слабеть.
Орешкин понизил прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63,9 до 66,4 руб. за долл.
«Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза, ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год», — сказал министр.
Он связал это с санкционным давлением, уточнив, что ухудшение прогноза «во многом связано, скорее, с изменениями в паре евро-доллар, чем с какими-то внутренними факторами».
«Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней», — заключил Орешкин.

Сберегать нечего, но тратить хочется

В ближайшие годы наши соотечественники вынуждены будут вернуться к сберегательной модели поведения, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. На это будет влиять ряд факторов: снижение уровня доходов населения, отказ со стороны правительства от ряда льгот и субсидий, изменение налогообложения.
«В январе приток накоплений у россиян мог быть связан с тем, что люди размещали полученные годовые дополнительные выплаты (премии, бонусы, компенсации за неиспользованный отпуск и прочее). В феврале же были выплачены начисленные январские доходы, а в январе они традиционно скромнее, так как в январе меньше рабочих дней», — поясняет Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ).
Например, номинальная зарплата за короткий рабочий январь снизилась на 26% по сравнению с декабрьской, а реальная (с учетом инфляции) — на 26,7%, по данным того же Росстата, уточняет эксперт.

Кредиты съедают сбережения

Январь текущего года был спокойным в связи с шатдауном в США и активным ростом цен на нефть.
Но когда в США и ЕС вновь заговорили об ограничительных мерах в отношении России, произошла волна оттока капитала из банковского сектора.
В этой связи произошел отток и с банковских вкладов, поясняет Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».
Снижение доли сбережений следует сопоставить с падением реальных доходов населения. Они уменьшаются уже пятый год беспрерывно, напоминают эксперты.
«Мы должны также понимать, что деньги теряются у населения при обслуживании кредитов, поскольку чтобы поддерживать уровень жизни, им приходится увеличивать долговую нагрузку. Если в прошлом году затраты на товары и услуги были в среднем 77% в доходах россиян, то годом ранее показатель равнялся 75%», — заключает Гасанов.
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Экономика , Видео , Личный счет , Анастасия Соснова , Максим Орешкин , Росстат , ЕС , Госдума , Минэкономразвития
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