ФРС: рост экономики США замедлился в начале года

Экономика США замедлила рост в первые два месяца 2019 года. В большей части страны наблюдались темпы роста от "слабых" до "умеренных", сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономический обзор центробанка США "Бежевая книга" основан на данных, собранных 12 федеральными резервными банками за период по 25 февраля.

"Около половины округов отметили, что закрытие правительства привело к замедлению экономической активности в некоторых секторах", — говорится в обзоре.

Как сообщали "Вести. Экономика", по оценкам S&P Global Ratings, экономика США потеряла не менее $6 млрд за время приостановки работы федерального правительства. 35-дневный шатдаун стал самым продолжительным в истории страны и затронул 9 из 15 министерств, а также многие федеральные агентства. Закрытие правительства ударило по производительности и экономической активности бизнеса.

В обзоре центрального банке также говорится, что потребительские расходы сдерживались суровой зимней погодой и более высокими расходами на кредиты.

Между тем, компании в обрабатывающей промышленности сообщили о "опасениях по поводу ослабления глобального спроса, более высоких затрат из-за пошлин и сохраняющейся неопределенности торговой политики".

Как показала "Бежевая книга", 10 из 12 округов сообщили, что рост был "от слабого до умеренного". Два округа — Филадельфия и Сент-Луис — зафиксировали отсутствие экономического роста. Для сравнения: прошлый обзор ФРС показал, что 8 из 12 округов сообщили об "умеренном" или "сдержанном" экономическом росте.

Несмотря на низкую безработицу, большинство округов отмечает умеренный рост заработной платы и "умеренный или сдержанный" рост цен. В нескольких округах наблюдался более быстрый рост закупочных цен, чем отпускных.

Пошлины продолжают оказывать повышательное давление на цены в ряде округов. Однако некоторые округа сообщили, что цены на сталь, на которые ранее повлияли пошлины, "стабилизировались или упали в последнее время".