Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета безопасности РФ.
"Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года. Необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России", — говорится в релизе.
Кроме того, играет роль "повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и создание единого таможенного пространства".
"Изменяется также модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную", — указывается в сообщении.
Другие детали не уточняются.