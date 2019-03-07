Развитие цифровой экономики поручили Минкомсвязи

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи совместно с Минфином ЦБ заняться развитием цифровой экономики, о которой говорил президент в своём послании Федеральному Собранию. Им необходимо обеспечить принятие соответствующих законов в весеннюю сессию 2019 года.

Новые нормативные акты должны будут определить, в числе прочего, порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме, а также предусмотреть регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий.

Ранее Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка 2.0» в Алма-Ате заявил, что Программа по развитию цифровой экономики в России в ближайшие пять лет получит 1,8 трлн рублей, писал News.ru.