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Развитие цифровой экономики поручили Минкомсвязи 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи совместно с Минфином и ЦБ заняться развитием цифровой экономики, о которой говорил президент в своём послании Федеральному Собранию. Им необходимо обеспечить принятие соответствующих законов в весеннюю сессию 2019 года.
Новые нормативные акты должны будут определить, в числе прочего, порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме, а также предусмотреть регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий.
Ранее Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка 2.0» в Алма-Ате заявил, что Программа по развитию цифровой экономики в России в ближайшие пять лет получит 1,8 трлн рублей, писал News.ru.
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