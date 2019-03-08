Марихуана поднимет экономику Европы. Она поможет развитию технологий и принесет миллиарды

Все больше стран мира декриминализируют и легализуют марихуану. За последние несколько лет выращивать и продавать эти растения разрешили в Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии и многих других странах. Новый рынок приносит колоссальные доходы, например, один гектар выращенной в Италии конопли приносит в десять раз больше прибыли, чем пшеница. Высокомаржинальный бизнес привлек в отрасль деньги, которые позволяют фермерам укрепить свое положение и развивать новые технологии. Игроки рынка марихуаны борются за качество, стремятся оптимизировать затраты и поэтому вкладывают значительные суммы в развитие новых технологий. Успех марихуаны напрямую скажется на всей отрасли сельского хозяйства — новые технологии адаптируются для выращивания традиционных культур. Дурной бум и монетизация легальных наркотиков — в материале «Ленты.ру»

Внедрение осветительных систем в сельском хозяйстве — тренд десятилетия, они помогают круглый год получать урожай высокого качества и экономно использовать землю. Хотя светодиоды подходят для всех культур, активней всего их стали использовать именно для выращивания марихуаны. По оценке консалтинговой фирмы Markets and Markets, рынок светодиодного оборудования к 2023 году вырастет до 6,2 миллиарда долларов (для сравнения в 2017 году он составлял 2,1 миллиарда долларов). Скачок произошел после легализации каннабиса в ряде европейских стран. «Мы находимся только в начале бума теплиц в Европе», — уверен Алекс Брукс, аналитик финансовой компании Canaccord Genuity.

Рынок растет, появляется все больше новых компаний, которые работают в легальном поле и хотят использовать передовые технологии, чтобы обойти конкурентов. Как говорится в отчете «Влияние легального каннабиса на сельское хозяйство», культивация марихуаны помогает продвигать технологические достижения, которые в дальнейшем могут быть использованы всеми фермерами. В настоящий момент при разведении марихуаны используются наиболее продвинутые технологии.

«Поскольку легальные производители каннабиса продают свой продукт по достаточно высоким ценам, они могут позволить себе значительные затраты на инновации, благодаря им новшества будут более эффективными и рентабельными для остальной части отрасли», — говорит основатель инвестиционной компании Newbean Capital Никола Керслэйк. На рынке растут требования к качеству упаковки и тестированию продукции. Керслэйк отмечает, что знания, полученные производителями, в дальнейшем помогут и тем, кто выращивает более скучные растения. «Мы надеемся, что те, кто задействован в сфере конопли, будут совместно работать над разработкой технологий, которые принесут пользу всему сельхозрынку. Потенциальную выгоду от легализации могут получить все производители пищевых продуктов», — утверждает Керслэйк.

Ставку на каннабис делают и в Signify NV, одном из главных производителей осветительного оборудования. «Там, где это законно, мы участвуем», — признает исполнительный директор Эрик Рондолат. По его словам, подход к культивации каннабиса меняется — компания открыла для себя это направление всего несколько лет назад, но теперь эти покупатели генерируют весомую часть дохода. «В последнее время мы наблюдаем большой рост легализации каннабиса и считаем, что это происходит также благодаря нашей деятельности», — уверен Рондолат. Не отстают и немецкие производители — Osram Licht AG приобрела в прошлом году стартап Fluence, который разрабатывает энергоэффективное светодиодное освещение для теплиц. Osram работает с «производителями фармацевтически приемлемых растений, таких как каннабис».

Легализация марихуаны в новых странах дала импульс развития всему рынку. По данным консалтинговой компании Progression Partners, сейчас уже более 50 стран легализовали производство марихуаны в медицинских целях, ожидается, что еще 10 стран присоединятся к ним в 2019 году. Новые рынки сразу привлекают инвесторов. Канадские компании, производящие каннабис, считают, что на растущем европейском рынке валовая прибыль (разница между выручкой и себестоимостью) достигнет 60-70 процентов. Например, в 2018 году европейские продажи канадской компании Canopy Growth составили 7,6 миллиарда долларов.

В Великобритании медицинское использование марихуаны разрешили только в прошлом году, пока рынок невелик — в 2018 году объемы составляли всего 7 миллионов долларов. Однако в отрасль потекли деньги. Так, в начале 2018 года инвестиции начала привлекать компания Oxford Cannabinoid Technologies, которая хочет привлечь 10 миллионов долларов. Профинансировать проект уже решилась калифорнийская венчурная инвесткомпания Casa Verde Capital. На разработку первого в стране лекарственного средства на основе каннабиса Sativa Investments смогла привлечь 33,6 миллиона долларов, в нее вложилась исследовательская компания PhytoVista Laboratories. Благодаря высокому интересу венчурных инвесторов рынок легального каннабиса в Великобритании может значительно вырасти в ближайшие пару лет.

В Швейцарии легализовано употребление марихуаны с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) менее одного процента, что также дало импульс для стремительного развития отрасли. В 2017 году там было зарегистрировано 410 компаний, которые производили или продавали каннабидиол — непсихотропное соединение каннабиса, также известное как КБР. Совокупная сумма их продаж за год составила около 62 миллионов долларов. Швейцарский супермаркет Coop стал первой в мире крупной сетью, продающей сигареты с каннабисом, содержащие менее 1 процента ТГК. Купить сигареты с марихуаной под брендом Heimat можно в 700 магазинах по всей стране.

Наиболее перспективным рынком считается Германия, где с 2017 года разрешено использование марихуаны в медицинских целях. По данным исследования Motley Fool, продажи марихуаны в Германии в 2022 году достигнут почти 1,6 миллиарда долларов. В Германии более 691 тысячи легальных потребителей при населении 82,67 миллиона, а каннабис там продают в 12 тысячах аптек. За прошедший год рецепт на марихуану получили в общей сложности 40 тысяч немецких пациентов. Согласно прогнозам, это число может вырасти до одного миллиона, а в пределах всего Евросоюза количество рецептов достигнет пяти миллионов. При ежегодной стоимости лечения от 4,5 до 30 тысяч евро это потенциально многомиллиардный рынок.

Лекарственная марихуана в Германию главным образом импортируется, что делает ее лакомым куском для поставщиков с другой стороны Атлантики. «В будущем продажи в Германии могут для нас иметь даже большее значение, чем в Канаде», — говорит Вик Нейфельд, генеральный директор Aphria, одного из ведущих производителей каннабиса. Канадская компания Canopy Growth вышла на немецкий рынок в 2016 году, купив Spektrum Cannabis, первую немецкую компанию, которой разрешили импортировать лекарственную марихуану. В европейском офисе Canopy Growth, расположенном во Франкфурте, работает 60 человек. Ожидается, что в течение 2019 года их количество вырастет до 500.

Канадские компании активно наращивают мощности на континенте: Aurora приобрела под посевы 9 гектаров в Дании, Aphria осваивает сопоставимый по размерам участок в Германии, у Canopy Growth уже есть производственное предприятие в Дании. Все фирмы подали заявки на получение лицензий на выращивание медицинской марихуаны в Германии. Еще одна канадская компания, Wayland Group, в настоящее время выращивает коноплю на 170 гектарах недалеко от Дрездена. К 2020 году планируется расшириться до 1000 гектаров и инвестировать 25 миллионов евро в производство. Компания Canadianical Pharma планирует вырастить в Кельне не менее девяти тонн марихуаны в течение следующих трех лет.

Медицинское потребление каннабиса провоцирует потребительский бум — люди начинают скупать продукты питания, косметику и одежду на основе марихуаны. «В нашем обществе каннабис все больше воспринимается как потребительский продукт», — считает Георг Вюрт, глава Немецкой ассоциации каннабиса.

Еще один рынок, который внушает большие надежды, — Италия, где медицинскую марихуану узаконили еще в 2013 году. В 2018 году она принесла сравнительно немного, порядка семи миллионов долларов, но ожидается, что эта культура может существенно изменить положение фермеров, которые переживают кризис из-за низких цен на пшеницу, засухи и растущего импорта зерна. Количество земли, отведенной под это растение, увеличилось в десять раз — с 400 гектаров в 2013 году до 4000 гектаров в 2018 году. Стоит отметить, что до 1940-х годов Италия была крупнейшим в мире, после Советского Союза, производителем конопли, которой были засажены 100 тысяч гектаров. Стартовавшая потом «война с наркотиками» убила эту отрасль.

Для развития промышленного использования конопли в стране также разрешили выращивать культуру с содержанием ТГК 0,2 процента. Теперь на рынке можно увидеть конопляные рикотту, макароны и печенье. «Бум в производстве конопли является прекрасным примером способности сельскохозяйственных предприятий открывать новые границы. Сейчас мы получили возможности для экономического роста и увеличения занятости», — сказал Роберто Монкалво, президент Coldiretti, крупнейшей ассоциации фермеров Италии.

«Конопля спасла наш бизнес. В этом году мы заработали в 10 раз больше, чем привыкли зарабатывать на пшенице, и это позволило нам нанять четырех рабочих», — говорит Сальво Скудери, президент сельскохозяйственного кооператива Colli Erei. По данным ассоциации Rete Canapa Sicilia, пшеница в Италии приносит чистую прибыль в 250 евро с гектара, а конопля уже 2500 евро. Неудивительно, что многим фермерам смена профиля позволила серьезно укрепить свое положение.

Согласно данным Совета Италии по сельскохозяйственным исследованиям и анализу экономики сельского хозяйства, площадь земель, засеянных твердой пшеницей, в прошлом году сократилась на 7,4 процента на юге Италии и более чем на 9 процентов на севере страны. Считается, что выращивание конопли — реальная возможность для диверсифицированного земледелия, которое поможет возродить заброшенные и менее плодородные земли.

Европейский рынок марихуаны только начинает формироваться — люди торопятся занять новую нишу и заработать: возникают стартапы, старые компании решают расширить производство за счет, например, напитков с каннабисом в составе. Согласно прогнозам Grand View, совокупный объем рынка каннабиса к 2025 году достигнет 146,4 миллиарда долларов, к этому времени на Европу будет приходиться около 55,6 процента этого объема (81,4 миллиарда долларов), что делает из жителей Старого света главных потребителей марихуаны.