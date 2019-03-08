Украинцы начинают отказываться от газа, признался депутат Рады

Украинцев откинули в Средние века, поскольку им приходится отказываться от газа из-за огромных тарифов и переходить на дрова, заявил депутат Верховной рады , кандидат в президенты Юрий Бойко телеканалу NewsOne.

"Я смотрю, как украинцы справляются с повышением цены на газ. И то, что я увидел тут (Закарпатье. — Прим. ред.), — это типичная ситуация для всей страны. Когда в 2006 году в село был проведен газ — это хорошо, это цивилизация, это экологически чистое топливо. И люди с удовольствием им пользовались. Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова", — посетовал парламентарий.

Он подчеркнул, что, начиная с 2014 года, украинцы не в состоянии оплачивать "колоссальные счета" за газ. Так, по подсчетам политика, у селянина, проживающего в доме в 150 квадратных метров, может уходить примерно 500 кубов газа, а стоит это около четырех тысяч гривен (чуть более десяти тысяч рублей).

"Как можно платить только за газ четыре тысячи гривен? Таким образом, они переходят на дрова", — заключил депутат.

После Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ , что сказывается на благосостоянии граждан: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне.

На данный момент, по официальным данным, задолженность украинцев за газ составила 26,4 миллиарда гривен (около 958 миллионов долларов), за отопление и горячую воду — 16,7 миллиарда (около 605 миллионов долларов), за электричество — 4,8 миллиарда (около 174 миллионов долларов).