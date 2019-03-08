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Марин Ле Пен напомнила о катастрофических результатах санкций против России 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Лидер партии "Национальное объединение", депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании. Об этом политик заявила в эфире радио RTL.
"ЕС не защищает европейские интересы, делая Brexit столь болезненным, поскольку он рискует ситуацией, в которой худшие последствия ожидают вовсе не британцев, а, возможно, ЕС. Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС", — отметила парламентарий.
Ранее она уже подчеркивала, что Евросоюз может навредить сам себе, пытаясь сделать Brexit "максимально болезненным".
Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же со своей стороны отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.
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Экономика , Видео , Марин Ле Пен , ЕС , RTL Group
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