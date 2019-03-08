Марин Ле Пен напомнила о катастрофических результатах санкций против России

Лидер партии "Национальное объединение", депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании. Об этом политик заявила в эфире радио RTL

"ЕС не защищает европейские интересы, делая Brexit столь болезненным, поскольку он рискует ситуацией, в которой худшие последствия ожидают вовсе не британцев, а, возможно, ЕС. Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС", — отметила парламентарий.

Ранее она уже подчеркивала, что Евросоюз может навредить сам себе, пытаясь сделать Brexit "максимально болезненным".

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же со своей стороны отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.