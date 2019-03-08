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Ле Пен заявила о «катастрофических» результатах санкций против России 

Газета.Ru + ещё 1 39 минут назад
Французская националистка и глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санкции Евросоюза (ЕС) против России оказали "катастрофическое" воздействие на европейскую экономику. Свое мнение она выразила в эфире RTL.
Данное заявление Ле Пен сделала, рассказывая о негативных последствиях "жесткого" Brexit. По ее словам, если Британия выйдет из состава ЕС без сделки, то "худшие" последствия ожидают Европу, а не британцев.
"Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС", — сказала Ле Пен.
В прошлом году Ле Пен заявляла, что ЕС оказывает на Россию недопустимое давление.
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Экономика , Видео , Марин Ле Пен , ЕС , RTL Group
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