Цивилизация закончилась: почему Украина греется дровами

Украинские политики продолжают бить тревогу по поводу дороговизны газа для граждан страны. На фоне высоких платежей за ЖКХ население готово экономить, согреваясь то кирпичами, то дровами.

Высокие тарифы вынуждают украинцев пользоваться дровами. Об этом завил депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны Юрий Бойко в эфире телеканала NewsOne.

Данное заявление Бойко сделал во время поездки на Закарпатье. Он рассказал, что в 2006 году в этот регион провели газ, что позволило местным жителям приблизиться к «цивилизации».

По словам депутата, из-за роста цен на газ жители Закарпатья постепенно начали отказываться от этого топлива в пользу дров. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах страны.

«Как можно оплачивать, субсидии нет, все работают. Как можно платить только за газ 4000 гривен. Соответственно они [местные жители] переходят на дрова», — сказал Бойко.

После введения новых тарифов на отопление многие украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Даже в относительно благополучном Киеве бедные семьи вынуждены греться при помощи кирпичей. Об этом на пресс-конференции, посвященной повышению тарифов, заявил директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко

«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — рассказал глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, добавив, что лично наблюдал в одной из квартир Киева.

Он подчеркнул, что из-за повышения тарифов на отопление «рано или поздно» жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, «предприятия обанкротятся» и после этого наступит «коллапс».

В феврале экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что предложение субсидий для оплаты коммунальных услуг является мифом, который разваливает экономику страны. По его словам, ни в одной стране мира «60% населения не нуждается в субсидиях для оплаты коммунальных услуг».

«Нам рассказывают, что субсидии — это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать: пойти и получить субсидию. Это огромный миф Украины, который направлен на то, чтобы развалить экономику Украины. Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы», — сказал Кучеренко в эфире NewsOne.

Ранее депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире того же телеканала заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.

Эта ситуация будет сохраняться, если в стране продолжат «тасовать в колоде всех тех политиков», которые считают, что деньги «делают политику», а политика приносит еще больше денег, отметил он.

«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал парламентарий.

На 1 января 2019 года украинцы накопили 26,4 млрд гривен (более $958 млн) долгов за газ. За тепло жители страны не выплатили 16,7 млрд гривен (более $600 млн), а за электроэнергию — 4,8 млрд гривен (около $174 млн).

Такая информация содержится в документах к проекту закона, который предусматривает списание долгов жителей страны за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

C 1 января этого года тариф на отопление на Украине повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ. При этом в отдельных регионах газоснабжение увеличилось на четверть. Очередное повышение цен на газ на Украине намечено на май 2019 года. Как отмечается, Украина также обязана приравнять цены на газ для населения к рыночным с 2020 года.

Ранее депутат Верховной рады Александр Долженков во время выступления в парламенте заявил, что с первого января 2020 года цена на газ на Украине вырастет в 12 раз по сравнению с ценами на топливо в 2013 году.