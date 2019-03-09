Бомба для ОПЕК: США готовятся обвалить рынок нефти

Министерство энергетики США планирует масштабную распродажу нефти из государственного стратегического резерва. На рынок выбросят шесть миллионов баррелей из трех нефтехранилищ в Техасе и Луизиане. Кого пытается наказать Вашингтон и как такие действия скажутся на нефтяных котировках — в материале РИА Новости

Нефтяное цунами

Заявки на покупку нефти из американского стратегического запаса принимаются до 13 марта, физическая отгрузка покупателям начнется 1 мая. Дата выбрана не случайно — в начале мая истекает срок временных послаблений в санкциях против Ирана.

Напомним, что в ноябре США объявили эмбарго на иранскую нефть. Странам, продолжающим торговать с Тегераном, Вашингтон пригрозил вторичными санкциями. Однако для нескольких крупнейших торговых партнеров Ирана (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) сделали исключение до 4 мая. После этого, по замыслу Вашингтона, иранский экспорт должен "сократиться до нуля".

Согласно данным сервиса отслеживания движения танкеров Refinitiv Eikon, среднесуточный объем поставок нефти из Ирана в январе составлял 1,1 миллиона баррелей, а в феврале увеличился до 1,3 миллиона. Одномоментное исчезновение с рынка такого объема непременно приведет к скачку цен на черное золото.

Президент США Дональд Трамп , как известно, — противник высоких цен на нефть, так что главная цель распродажи американских стратегических запасов очевидна: сдерживание роста котировок после ужесточения антииранских санкций.

Лишний товар

Однако иранский экспорт после 4 мая может и не сократиться — и во многом виной тому политика самого Вашингтона. Так, в минувшую среду Трамп сообщил конгрессу, что намерен отменить льготный режим торговли для Турции и Индии, предусмотренный в рамках программы Генеральной системы преференций США.

Трамп объяснил это тем, что за 45 лет, в течение которых Турция получает льготы по программе, экономика страны и доходы населения выросли, уровень бедности снизился, а экспорт диверсифицировался. Индию глава Белого дома хочет лишить торговых льгот в наказание за то, что американским компаниям так и не был обеспечен "равный и приемлемый доступ к внутреннему рынку".

Эксперты уверены: на самом деле Вашингтон пытается наказать Анкару и Дели за дружбу с Россией. В частности, за закупки современного оружия и планы отказаться от использования доллара во взаимных расчетах. Как бы то ни было, теперь у Индии и Турции еще меньше резонов прислушиваться к мнению США и сокращать торговлю с Ираном.

Давить на Пекин по "иранскому вопросу" Вашингтон тоже не может: на фоне затянувшихся торговых переговоров и конфликта вокруг Huawei это Трампу явно некстати.

Евросоюз , в свою очередь, давно предупредил американцев, что не поддержит санкции против Тегерана. В Брюсселе даже разработали специальный неподконтрольный Вашингтону механизм расчетов с Ираном — INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки в исламскую республику лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции в обмен на нефть.

Таким образом, даже если иранский экспорт в мае сократится, то незначительно. Значит, после американской нефтяной распродажи на рынке возникнет локальный переизбыток предложения и котировки резко пойдут вниз. По оценкам экспертов, с сегодняшних 65-67 долларов за баррель Brent может вернуться к декабрьским пятидесяти долларам.

ОПЕК против санкций

Такой сценарий, несомненно, обсудят на министерской встрече ОПЕК+, которая пройдет 17-18 апреля в Вене. К тому времени участники картеля уже выяснят намерения всех стран-импортеров иранской нефти относительно продолжения закупок и примут собственные решения по сокращению добычи.

В конце минувшего года в ОПЕК+ уже договорились о суммарном снижении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018-го. Как сообщил на этой неделе министр энергетики Александр Новак , в России в рамках сделки с ОПЕК+ к концу марта — началу апреля добыча уменьшится на 228 тысяч баррелей.

Саудовская Аравия в декабре сократила добычу на 459 тысяч баррелей в сутки, в январе — еще на 350 тысяч и в феврале вышла на минимальный с 2016 года объем — 9,8 миллиона баррелей. Об этом проинформировал министр энергетики королевства Халед аль-Фалих.

По мнению экспертов, Эр-Рияд стремится поднять котировки до 80 долларов — именно столько королевству требуется для устойчивости государственного бюджета. Так что если в мае понадобится очередное сокращение, саудиты на это, без сомнения, пойдут.

Дональд Трамп тем временем продолжает требовать от ОПЕК прямо противоположного.

"Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК следует расслабиться и не стараться так сильно сокращать добычу", — в очередной раз указал он в твиттере в конце февраля.

Себе дороже

Самое примечательное в сложившейся ситуации то, что, чем жестче Трамп будет проводить свою политику, тем больше проблем возникнет у самих США. В частности, снижение цен на нефть обострит кризис в американской сланцевой отрасли.

По оценкам консалтинговой фирмы Evercore ISI, за последние десять лет компании сланцевой индустрии США потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали. И теперь инвесторы отказываются покупать их бумаги. "С 2007 года индекс акций американских сланцевых производителей потерял 31 процент", — констатирует FactSet, международная компания, специализирующаяся на рынке финансовых данных.

"Для запуска новых проектов цена WTI должна стабильно держаться в районе 60 долларов за баррель", — заявил глава одной из крупнейших американских сланцевых компаний Hess Джон Хесс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сейчас WTI котируется около 56 долларов, а если в мае Вашингтон обвалит нефтяные цены, о новых инвестициях сланцевикам придется забыть.

Еще интереснее получится, если Трамп действительно начнет добиваться снижения иранского нефтяного экспорта до нуля. Двадцать шестого февраля контр-адмирал ВМС Ирана Али Реза Тангсири заявил в интервью изданию "Аль-Алам", что Ормузский пролив, через который проходит треть мировых перевозок нефти, открыт для иностранных судов, только пока сам Тегеран экспортирует нефть.

"Любой здравомыслящий человек не согласится с тем, что Иран, как страж Ормузского пролива, полностью его контролирующий, не сможет экспортировать нефть, в то время как "трансрегиональные пришельцы" продолжат пользоваться этим маршрутом", — добавил Тангсири.

Эксперты отмечают, что сценарий перекрытия Тегераном Ормузского пролива пока выглядит маловероятным. Но если он все-таки реализуется, нефтяные котировки могут взлететь и до 400 долларов за баррель. Трампу это явно не понравится.