Главред (Украина): «Будет плохо». Эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за «Северного потока-2»

Две трети прибыли Нафтогаза Украины, чтоб не говорила «сладкая парочка» — исполнительный директор Юрий Витренко и глава правления Андрей Коболев — это плата за транзит российского газа, рассказал аналитик.

По его словам, в случае потери транзита убытки будут большие, потому что не сделано ничего, чтобы интегрировать украинскую ГТС в европейскую систему.

«Так и не создан «газовый хаб" на наших газохранилищах, которые являются крупнейшими в Европе. Мы так и не начали покупать газ на восточной границе. Не исключено, что имеет место быть откровенное вредительство этой сладкой парочки, чтобы просто раздерибанить ГТС», — отметил собеседник.

Загородний допустил, что это может быть игрой самого российского газового монополиста — Газпрома . «Как бы они ни рассказывали, что борются с Газпромом — так борются, что кушать не могут», — заявил эксперт (так в тексте прим. ред.).

«Я считаю, что у Украины проблемы будут, потому что «Северный поток-2» будет достроен. Кстати, это пример того, что, когда надо, европейцы так игнорируют собственные требования, что «аж гай гуде". Де-факто они игнорируют, что построение „Северного потока-2“ является нарушением Третьего энергопакета», — сказал он.

Собеседник добавил, что, когда им нужно, эти правила можно «не заметить». «Особенно если бывший канцлер сидит в России, в наблюдательном совете Газпрома (экс-канцлер Германии Герхард Шредер возглавил совет директоров »Роснефти" — Ред.)…», — подчеркнул Загородний.

«При этом канцлер сначала подписал гарантии по «Северному потоку-1», а потом после отставки возглавил этот поток. Нам бы они сказали, что это — коррупция. А там это считается, что так и надо, что ему еще делать, и никакой коррупции тут нет», — заявил аналитик.

Эксперт объяснил, что США могут сделать единственное для остановки проекта «Северный поток-2» — ввести санкции против тех компаний, которые будут пользоваться услугами этого газопровода.

«Это по силам США, и они могут это сделать, если захотят. Пока что нет серьезной реакции США… И «Северный поток-2» потихоньку строится. Он де-факто строится на деньги Газпрома, которые ему по левым схемам одалживает та же Германия», — объяснил собеседник.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии , которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на «Северный поток-2».

В нем говорится, что трубопровод не соответствует Третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по «Северному потоку-2» в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Западные СМИ сообщали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.