«Ещё одно испытание для Европы»: как попытки Италии отменить антироссийские санкции могут повлиять на политику ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике Италии, и Рим работает над их отменой. Ранее о необходимости снять ограничительные меры в отношении Москвы говорили и другие итальянские политики, в том числе вице-премьер Луиджи Ди Майо, а также председатель палаты депутатов Роберто Фико. По мнению экспертов, признание негативного эффекта санкций в Европе — это позитивный сигнал. В то же время аналитики полагают, что Италии не удастся добиться от ЕС отмены рестрикций, поскольку огромное влияние на союз могут оказывать США.

Санкции против России вредят экономике Италии, и власти страны работают над тем, чтобы добиться отмены антироссийских санкций. Об этом 9 марта заявил итальянский премьер Джузеппе Конте во время конференции по вопросам внешней политики в Генуе. По словам политика, диалог с Москвой служит защите национальных интересов Италии.

«Мы работаем над тем, чтобы прийти к снятию санкций: мы не можем достичь этого за один день, но мы все должны работать в этом направлении. Этому бы поспособствовало ослабление напряжённости и развитие диалога в том числе со странами, наиболее подверженными влиянию России», — приводит слова Джузеппе Конте агентство РИА Новости.

Ранее целый ряд европейских политиков заявляли о негативном влиянии санкций против России и необходимости выстраивания диалога с Москвой. В их числе президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр и глава МИД Венгрии Виктор Орбан Петер Сийярто , а также министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Итальянская программа

Итальянские политики последовательно выступают за отмену санкций против России. Так, за несколько дней до заявления Конте аналогичную позицию озвучил и председатель палаты депутатов Италии Роберто Фико, выступавший на пленарном заседании Госдумы России.

«Итальянская палата депутатов выступает за отмену санкций против России и за участие российской делегации в парламентских сессиях Совета Европы. Участие России в работе этой организации — основополагающее для решения проблем, которыми занимается Совет Европы», — отметил Фико.

О своём намерении добиться отмены санкций в отношении России заявил и вице-премьер Луиджи Ди Майо. Если экономика Италии несёт убытки из-за поддержки внешнеполитического курса ЕС, ограничительные меры должны быть пересмотрены, считает политик.

«Против нашумевших санкций мы боремся и будем бороться, и не потому, что мы на стороне русских или американцев, а потому, что мы на стороне итальянцев», — заявил Ди Майо.

Необходимость снятия санкций с России была закреплена политическими партиями «Лига» и «Движение 5 звёзд» в соглашении о коалиционном правительстве, которое партии заключили после своей победы на выборах весной 2018 года. В соглашении был установлен курс на «реабилитацию Москвы в качестве стратегического партнера в деле разрешения региональных кризисов в Сирии, Ливии и Йемене».

Вопрос безопасности

Сергей Фёдоров. Несмотря на курс правительства Италии, санкции с России могут быть сняты только единогласным решением со стороны членов ЕС, отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН

«Ожидать, что самостоятельно Италия или ряд других стран смогут снять санкции и ввести другой режим в отношении России, не приходится. Несмотря на попытки изменить ситуацию, призвать к рациональности и здравому смыслу, решение о санкционных ограничениях принималось коллективно ЕС, и отдельные государства не смогут выйти из этого процесса», — считает эксперт.

По словам Фёдорова, некоторые страны Евросоюза и раньше высказывались о необходимости пересмотра режима санкционного давления на Россию, однако никто до сих пор этого не сделал в одностороннем порядке.

«Сейчас в ЕС заправляют крайне русофобские силы, в том числе страны Балтии и Польша, отчасти Швеция, которые будут блокировать подобные инициативы. Но можно приветствовать, что ряд стран Евросоюза понимает абсурдность и губительность санкций, которые наносят вред экономике ЕС, а также ряду стран, где экономическая обстановка и так достаточно сложная», — добавил политолог.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что для снятия санкций нужно жёстко поставить вопрос о том, что они мешают Европе и создают для неё крайне негативную политическую ситуацию.

«Если вопрос всё-таки будет поставлен таким образом, это приведёт к расколу в Европе, потому что там найдется определённое количество стран, которые всегда будут против снятия санкций. Для ЕС это может стать ещё одним испытанием, которое, вероятно, приведёт к прекращению существования объединённой Европы. Из этой ситуации нет оптимального выхода, об этом и говорит итальянский премьер», — пояснил Брутер в беседе с RT.

Автоматическое продление

Напомним, экономические санкции в отношении России Европейский союз начал вводить в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Первоначально санкции были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода.

В декабре 2018 года послы 28 государств-членов ЕС в очередной раз утвердили продление санкций сроком до 31 июля 2019 года.

До этого решение о продлении санкций было принято саммитом ЕС после ознакомления с отчётом канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о ходе выполнения Минских соглашений. Единственной стороной, ответственной за выполнение соглашений, в этих отчётах является Россия. При этом лидеры ЕС продолжают игнорировать намеренный саботаж минских договорённостей и уклонение от выполнения оговорённых в их рамках обязательств со стороны Украины.

Несмотря на принятое решение о продлении санкционного режима, Ангела Меркель в ходе недавней Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европа не может быть заинтересована в разрыве отношений с Москвой и «осознанное политическое исключение России» является стратегически неправильным решением для ЕС.

Вашингтонский курс

Кроме Евросоюза санкции в отношении России из-за ситуации на Украине продлила и администрация Дональда Трампа . 5 марта президент США пролонгировал действие указа о запретительных мерах в отношении РФ, который был принят ещё его предшественником Бараком Обамой

В феврале этого года заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что санкционный режим в отношении Москвы будет сохраняться, пока не начнут выполняться Минские соглашения и пока Украина не получит контроль над Крымом.

Именно желание США сохранить всеобщий санкционный режим против России удерживает Евросоюз от пересмотра своей внешней политики, отмечает Сергей Фёдоров.

«США имеют большое количество рычагов влияния на Евросоюз, прежде всего в экономической и военной сферах, которые нивелируют все попытки ЕС быть самостоятельным центром силы и принимать независимые решения», — пояснил эксперт.

С другой стороны, Европейский союз всё больше склоняется к тому, что нужно проводить собственную политику, отличную от линии Соединённых Штатов, отметил Фёдоров в разговоре с RT.

«В то же время значительное количество стран ЕС находятся под полным влиянием США. К примеру, Польша и страны Балтии, которые являются если не троянским конём Вашингтона, то его верными сателлитами, будут блокировать любые инициативы ЕС, которые хоть в чём-то противоречат Соединённым Штатам», — рассказал политолог.

Европе непривычно принимать серьёзные решения без Вашингтона, так как она очень долго находится в подчинённом Соединённым Штатам положении, считает Владимир Брутер.