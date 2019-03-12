Глава «Нафтогаза» заявил, что Германия оставляет Украину без транзита газа

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и "части украинского политикума". Об этом в своем Facebook написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Глава компании признал, что "уверенности в сохранении транзита нет".

В связи с этим, по его мнению, подход к обновлению украинской газотранспортной системы (ГТС) должен быть "взвешенным и ответственным".

"Нафтогаз" прилагает "максимум усилий" для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года, заверил Коболев.

Переговоры о транзите

В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии , на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Еврокомиссия предложила сторонам подписать контракт более чем на десять лет, однако достичь конкретных договоренностей не удалось.

Российские власти не раз говорили, что транзит газа через Украину продолжится, если будет экономически выгоден. Премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул ряд условий для сохранения маршрута: урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические параметры сделки и стабильная политическая обстановка.

Однако пока что, как заявил министр энергетики Александр Новак , транзит через Украину обходится значительно дороже, чем на других маршрутах.

Германия поддерживает проект "Северный поток—2", который предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.