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Иностранные инвесторы уходят из России в Китай 

Банки.ру + ещё 3 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Инвесторы игнорируют российский фондовый рынок, продолжая наращивать вложения в китайскую экономику. По данным компании «Инвестиционные партнеры», за неделю со 2 по 8 марта крупнейшие фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, привлекли 313 млн долларов.
При этом основной приток денег пришелся на фонды, инвестирующие в Китай, — 551 млн рублей. С начала года инвесторы уже вложили в акции компаний Поднебесной более 6 млрд долларов.
Российский фондовый рынок продолжает оставаться изгоем среди развивающихся стран. За неделю из ETF российских акций ушло около 73 млн долларов. По данным ресурса etf.com, крупнейший американский биржевой фонд VanEck Vectors Russia ETF (RSX) также зафиксировал значительный отток средств. На минувшей неделе инвесторы забрали из него 61 млн долларов.
Отток средств давит на российские индексы, которые находятся в негативном тренде с начала февраля. За месяц РТС и индекс Мосбиржи потеряли около 3%. В сумме компании, торгующиеся на отечественном фондовом рынке, потеряли свыше 300 млрд рублей.
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