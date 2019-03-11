«Чужое колесо фортуны»

Американская Amsted Rail пытается перекроить российские стандарты для того, чтобы начать продажу литых колес, производимых на ее китайском заводе. Специалисты уверены — дополнение нормативной базы, а точнее сказать — ее подгонка под зарубежную продукцию, грозит резким снижением требований безопасности к колесам и может повлечь за собой миллиардные убытки из-за схода поездов с рельсов, не говоря уже о человеческих жертвах. Объединение производителей железнодорожного транспорта решило приостановить работу над созданием ГОСТа для литых колес. Но американцы не собираются отступать. О том, как Amsted Rail пытается добиться своего обходным путем — в материале «Ленты.ру»

Чужая колея

В начале марта «Коммерсант» сообщил, что китайская компания Xinyang Amsted Tonghe Wheel Co. (СП американской Amsted Rail, китайско-американской DACC и китайских Zhejiang Zhenghe и CNR) обратилась в Минтранс с предложением производить литые колеса для железных дорог России. Как подчеркивала газета, в Минтрансе отмечают, что в России, в отличие от стран, где разрешены литые колеса, климат слишком суров, а из-за того, что грузовое движение не отделено от пассажирского, применять их опасно. Кроме того, специалисты, опрошенные «Лентой.ру» оказались единодушны в том, что по качеству американо-китайские колеса сильно уступают отечественным цельнокатаным.

Без колес далеко не уедешь! Достаточно посмотреть на карту железных дорог России, чтобы понять без всяких цифр: отечественный рынок колес — лакомый кусок для любого производителя и упускать возможность поставлять их для третьей после США и Китая железной дороги никто не будет. Вот почему американо-китайский колесный альянс нашел в России, как им показалось надежного союзника — Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта (ВНИИЖТ), который и начал разработку под этот проект целого ГОСТа на литые колеса.

Американская Amsted Rail — реальный собственник китайского производителя. А то, что Xinyang Amsted формально является китайской компанией, прекрасно играет на руку заокеанскому бизнесу. С одной стороны, на фоне антироссийских санкций американцы вроде как не причем. С другой — Россия взяла курс на взаимовыгодное сотрудничество с Поднебесной.

СМИ подчеркивают — обращение Xinyang Amsted в Минтранс РФ с просьбой посодействовать поставкам было подписано вице-президентом Amsted Rail по международным вопросам Маркусом Монтенекуртом, который в тоже время является членом совета директоров китайской компании.

«Ненастоящий» ГОСТ

Amsted Rail попыталась для продвижения своих бизнес-интересов сформировать соответствующее общественное мнение. Представители компании выступили на слушаниях в профильном комитете ведущей отраслевой ассоциации — Объединении производителей железнодорожного транспорта (ОПЖТ). Однако, там их ждало сокрушительное фиаско.

По рассказам собеседников «Ленты.ру», при беспрецедентном аншлаге в зале не нашлось ни одного сторонника литых колес — никто из присутствовавших членов комитета и представителей госорганов, включая Минтранс, не захотел брать на себя ответственность. Риски для специалистов оказались слишком большими: американо-китайская продукция до сих пор не испытана по общепринятым в отрасли правилам. Она может стать причиной аварий, в том числе экологических бедствий, например при разливе опасного груза. Что уж говорить о возможных человеческих жертвах!

Опасения эти далеко не беспочвенные. По данным Федеральной администрации железных дорог США (Federal Railroad Administration, FRA) за период 2013-2018 годов, из 228 аварий на железной дороге по причине неполадок с колесами 220 закончились сходом с рельс. В 2011-2013 годах в Канаде произошла серия крушений поездов с нефтью и углем. Была официально подтверждена причина — колеса, производства Amsted Rail. По сведениям собеседников «Ленты.ру», в январе 2016 года состав, принадлежащий Canadian National Railway Company, с 26 вагонами и цистернами, груженными, в том числе, дизелем, вышвырнуло с пути — не помогло даже экстренное торможение. И это при том, что поезд шел со скоростью 46 миль в час или 74 километра в час — то есть заметно медленнее, чем скорость грузовых перевозок в России, которая достигает на многих участках 100 километров в час. Причиной стала поломка обода колеса, изготовленного в феврале 2012 года фирмой Griffin Wheel Company, которая входит в состав Amsted Rail.

По счастью, тогда никто из железнодорожников не пострадал. Отсутствие жертв объясняется тем, что в Канаде, также, как в США и многих других странах, использующих литые колеса, они ставятся только на грузовые вагоны, а движение грузовых и пассажирских поездов осуществляется по раздельным маршрутам. В противном случае, аварии были бы сопряжены с невосполнимыми потерями.

В официальном сообщении ОПЖТ по итогам заседания подчеркивается, что у литых колес Amsted Rail параметры показателей, определяющих безопасность, «значительно ниже, чем действующие в Российской Федерации». Кроме того, ни представители американской компании, ни представители ВНИИЖТ не смогли предоставить экспертам данные о сроке службы литых колес. Лоббисты не смогли также определить показатели надежности американо-китайской продукции по категориям безотказности, долговечности и ремонтопригодности.

Но главной причиной отказа в принятии навязываемого американцами ГОСТа стало опасение за человеческие жизни. Как подчеркивалось в заявлении ОПЖТ, при поддержке представителей государственных органов и Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) на заседании «единогласно рекомендовано приостановить разработку» ГОСТа на литые колеса до получения достаточной доказательной базы на основе научно-технических исследований, подтверждающих, что предлагаемые литые колеса «соответствуют требованиям по надёжности и безопасности, применяемым в Российской Федерации».

Обходной маневр

По мнению генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ОПЖТ принял правильное решение, поскольку, например, с китайским вагонным литьем и раньше были проблемы, и в целом не стоит заниматься сегодня разработкой новых ГОСТов, с тем, чтобы потом столкнуться с вопросом безопасности движения.

Но собеседники «Ленты.ру» считают, что ОПЖТ — не окончательный бастион, в который уперлась Amsted Rail. В сообщении объединения говорится, что замечания членов комитета необходимо направить не только во ВНИИЖТ, разрабатывавший ГОСТ на деньги американцев, но и в «ТК-045» — технический комитет по стандартизации в области железнодорожного транспорта при РС ФЖТ. Заключение комитета на проект ГОСТа с учетом аргументированной критики ОПЖТ может оказаться весьма важной бумагой при подаче документов в Росстандарт.

Документы для техкомитета все заинтересованные стороны должны подать до 11 марта, утверждают источники «Ленты.ру». По их информации, Amsted Rail прикладывает все усилия, чтобы представить замечания как несущественные, легко устранимые или вовсе не относящиеся к делу. И это несмотря на то, что уже ясно — позиция экспертного сообщества свидетельствует против абсолютно непроработанного ГОСТа на литые колеса. Но теперь только от «ТК-045» будет зависеть, сохранится ли достигнутый уровень безопасности на российских железных дорогах или страну, по сути, заставят сделать шаг назад.

До сих пор Amsted Rail сопутствовала удача в развитии бизнеса. Но с учетом нынешней политической ситуации и главное — огромных рисков, связанных с продукцией американской компании, стоит ли содействовать успеху наших «заокеанских партеров»? «Остерегайся угодить под чужое колесо фортуны», — говорил Станислав Ежи Лец, и к этому предостережению стоит в данном случае прислушаться.