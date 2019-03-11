«Ъ»: поставки американского СПГ в Европу увеличатся к 2023 году до 8 млрд кубометров

Импорт СПГ из США может вырасти к 2023 году до восьми млрд куб.м, отмечают в Еврокомиссии , сообщает газета "Коммерсантъ"

Предполагается, что на американский газ придется лишь 1,6% потребления ЕС . Тем временем доля поставок "Газпрома" на этом рынке в 2018 году составила 37%. В ЕК также прогнозируют, что из 119 млрд куб.м. СПГ-мощностей в США к 2023 году только около 7% придется на поставки в ЕС. В 2018 году на ЕС от экспорта СПГ из США пришлось 11%.

Кроме того, ЕС намерен расширить терминалы по приему СПГ и построить новые, после чего общая мощность увеличится на 22 млрд куб.м к 2023 году.