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«Ъ»: поставки американского СПГ в Европу увеличатся к 2023 году до 8 млрд кубометров 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТАСС
Импорт СПГ из США может вырасти к 2023 году до восьми млрд куб.м, отмечают в Еврокомиссии, сообщает газета "Коммерсантъ".
Предполагается, что на американский газ придется лишь 1,6% потребления ЕС. Тем временем доля поставок "Газпрома" на этом рынке в 2018 году составила 37%. В ЕК также прогнозируют, что из 119 млрд куб.м. СПГ-мощностей в США к 2023 году только около 7% придется на поставки в ЕС. В 2018 году на ЕС от экспорта СПГ из США пришлось 11%.
Кроме того, ЕС намерен расширить терминалы по приему СПГ и построить новые, после чего общая мощность увеличится на 22 млрд куб.м к 2023 году.
По оценке "Газпром экспорта", пишет "Ъ", к 2023 году импортная ниша на рынке Европы может составить до 40 млрд куб.м. Существенную часть этих объемов могут получить "Газпром" и НОВАТЭК, следует из оценок ЕК.
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