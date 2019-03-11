Газовый треугольник: Россия и США бьются за Китай

Продвижение американского СПГ на рынок КНР становится одним из условий торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином. Стороны готовят долгосрочный контракт на $18 млрд Между тем еще осенью вице-премьер Дмитрий Козак говорил о намерении «Газпрома» и китайской CNPC увеличить объемы поставок по газопроводу «Сила Сибири». Китайский рынок рассматривается как один из приоритетных и для ямальского СПГ. Может ли американское топливо потеснить российский газ в Китае разбиралась «Газета.Ru»

США и Китай готовят долгосрочный газовый контракт. Как сообщила The Wall Street Journal, китайская государственная компания China Petroleum&Chemical Corpу (Sinopec) подпишет договор с американской Cheniere Energy на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на общую сумму $18 млрд Сами отгрузки начнутся в 2023 году. Кроме того, по данным издания, китайская сторона возьмет на себя строительство терминалов для регазификации СПГ, на что будет направлено еще $3 млрд инвестиций.

Как отмечают СМИ, по данному контракту ежегодные поставки американского СПГ в КНР составят порядка 2 млн тонн или менее 3 млрд куб. м.

Эта сделка будет лишь началом развития газового сотрудничества сторон, уверен главный исполнительный директор ассоциации Center for Liquefied Natural Gas (CNLG) Чарли Ридл. За ней последуют новые контракты, отмечает эксперт.

США еще в 2017 году стали нетто-экспортерами газа. В стране реализуются амбициозные планы по наращиванию производства СПГ. Уже в этом году за счет новых линий мощность экспортных терминалов в США увеличится с 4,9 до 8,9 млрд кубических футов в сутки. А уже к 2023 году Соединенные Штаты планируют запустить не менее пяти линий производств СПГ: Golden Pass LNG, Magnolia LNG, Delfin LNG, Lake Charles, Calcasieu Pass. Также может быть введена в строй шестая производственная линия Sabine Pass. Суммарно это позволит увеличить выпуск сжиженного газа до 18,75 млрд кубических футов в сутки.

Сейчас основные покупатели американского СПГ — Южная Корея и Япония.

На долю КНР приходится 9% газового экспорта США и этот рынок Соединенный Штаты рассматривают как перспективный. Не менее заинтересованы в нем и российские поставщики.

Так, «Газпром» планирует начать поставки трубного газа в Китай уже в этом году. И с российской и с китайской стороны звучали заверения в том, что экспортный газопровод из России в КНР — «Сила Сибири» — будет запущен на несколько недель раньше срока, в конце 2019 года. Ранее российская монополия заключила 30-летний контракт с китайской CNPC на поставку газа из РФ в объеме порядка 38 млрд кубометров в год.

В сентябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что «Газпром» и CNPC ведут переговоры об увеличении объема поставок через «Силу Сибири». Основной вопрос — цена, по которой российский трубный газ идет в Китай. Контракт, который стороны подписали в 2014 году, оценивается в целом в $400 млрд Формулу цены, как правило, стороны не раскрывают, однако еще пять лет назад, сопоставляя данные об объемах, сроках и общей стоимости, эксперты отмечали, что выгода на стороне Китая, а «Газпром» получает небольшую по сравнению с европейским рынком наценку. Представители самого «Газпрома» заверяли: цена хорошая.

Эксперты полагают, что на первом этапе американский СПГ российскому трубному газу не конкурент. Это разные весовые категории, подчеркивает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов . Объемы ежегодных поставок у «Газпрома» 38 млрд куб. м и порядка 3 млрд куб. м — у американской Cheniere Energy.

Кроме того, у СПГ и российского трубопроводного газа разные целевые рынки. СПГ — это, прежде всего, решение для прибрежных центров потребления, в особенности, юга Китая, а российский газ первоначально придет в северные и центральные провинции страны, уточняет Капитонов. Находящиеся в стадии обсуждения между «Газпромом» и китайской стороной проекты «западного маршрута» и поставок газа с российского Дальнего Востока также нацелены на рынки, не покрытые сегодня СПГ.

Есть договоренности с Китаем и у российского поставщика СПГ с ямальского проекта — компании «Новатэк» . Как отмечает Екатерина Колбикова, с китайской CNPC у российского поставщика контракт на 3 млн тонн. В целом для «Ямал-СПГ» азиатский рынок, включая Китай, рассматривается как приоритетный, однако в последнее время из-за снижения цен на СПГ в Азии, рентабельнее стали поставки российского сжиженного газа в Европу. Так, в январе спотовые котировки на СПГ в Азии сократились практически до уровня европейских цен — 7,8 долл. /МБТЕ в Японии и Китае по сравнению 7,6 долл. /МБТЕ в Великобритании.

Потребности в природном газе у Китая постоянно растут. Как отмечало агентство Синьхуа , в 2018 году потребление газа в Китае увеличилось на 18,1%, до 280,3 млрд кубометров природного газа. К 2020 году Китай планирует ограничить потребление каменного угля и увеличить использование природного газа до 347 млрд куб. в год, напоминает руководитель департамента управления активами компании «Erarium Group» Денис Лисицын.

Помимо России и США Китай закупает газ в Туркмении, Катаре, Австралии, заключен контракт на поставку с Мьянмой.

По версии шеф-аналитика ГК ТелеТрейд Петра Пушкарёва, единственный смысл закупок Китаем американского СПГ — необходимость использовать накопленные Китаем долларовые резервы, в том числе более чем триллион долларов только в американских Treasuries.

Это система натурального зачёта, по сути, потому что иначе дефицит США с Китаем продолжит расти угрожающими темпами, и тогда не помогут ни тарифы, ни пошлины, отмечает эксперт. Во время первой встречи лидеров США и КНР Дональда Трампа Си Цзиньпина в Пекине больше года назад обсуждался и вовсе вариант, что Китай расплатится за СПГ частично ценными бумагами китайского инвестфонда.

То есть, по сути США начнут отдавать неподъёмный долг Китаю «натурой»: газом, сельхозпродукцией по специально продуманной, но не слишком афишируемой схеме, отмечает эксперт.

Согласно ранее поставленному дедлайну, Вашингтон и Пекин должны были заключить новое торговое соглашение до 1 марта. Однако Дональд Трамп согласился продлить этот срок и заявил, что не будет вводить очередное повышение пошлин, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.