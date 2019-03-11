В ЦБ рассказали, как в России проходит девалютизация

Девалютизация в РФ проходит умеренными и сбалансированными темпами, специальных мер регулирования не требуется, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков". "Процесс девалютизации проходит в целом умеренными и сбалансированными темпами. … Текущая скорость и форма девалютизации не приводят к возникновению существенных дисбалансов в банковском секторе и не требуют дополнительной реализации специальных мер макропруденциального регулирования", — сказано в документе. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в октябре 2018 года, отвечая на вопрос, рассматривает ли ЦБ возможность ужесточения регулирования по долларовым кредитам и депозитам, сообщила, что Банк России оценит эффективность уже принятых им мер по девалютизации, в том числе с точки зрения рисков для рубля. При этом в сентябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина называла меры девалютизации активов и обязательств на балансах российских банков чрезвычайно полезными. Она тогда напомнила, что многие российские банки в конце 2014 года столкнулись с проблемой валютных заемщиков, не имевших экспортных доходов в иностранной валюте, из-за чего они не могли выплачивать кредиты.