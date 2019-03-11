Битва за нефть: когда США обойдут Россию

К 2024 году США могут обогнать Россию по экспорту нефти и вплотную приблизиться к Саудовской Аравии, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве . Вместе с тем, рост глобального спроса на нефть в ближайшие пять лет замедлится из-за торговых войн и ослабления мировой экономики.

США к 2024 году могут обогнать Россию и войти в число крупнейших экспортеров нефти в мире, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

К 2024 году экспорт нефти в США превысит импорт на 0,8 млн баррелей в сутки, прогнозируют эксперты.

«По совокупным объемам экспорта США превзойдут Россию по экспорту уже в 2023 году и всего на 1 млн б/с будут уступать мировому лидеру, Саудовской Аравии», — пишет МЭА в докладе.

Соединенные Штаты станут нетто-экспортерами (с учетом нефтепродуктов) в 2021 году, а к 2024 году смогут экспортировать до 8,4 миллиона баррелей нефти в сутки, прогнозируют эксперты.

«Это сделает США одним из крупнейших валовых экспортеров нефти с точки зрения экспортных мощностей — наравне с Саудовской Аравией и опережая Россию, даже несмотря на то, что нетто-экспорт останется гораздо ниже, чем в этих странах», — подчеркивает МЭА.

«Передел мирового нефтяного рынка начался еще несколько лет назад, когда Штаты взяли курс на активную разработку сланцевых месторождений. В настоящий момент США превзошли по объему производства крупнейших нефтедобытчиков. Штаты добывают 12,1 млн баррелей в сутки (б/с) против 11,3 млн б/с в РФ и 10,2 млн б/с в Саудовской Аравии», — отмечает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

Политическая линия американского президента показывает четкую направленность на освоение зарубежных энергетических рынков, и такая политика может сохраниться в ближайшие несколько лет. «В то же время ОПЕК будут постепенно терять свою долю на рынке», — полагает эксперт.

Согласно прогнозу, в целом спрос на нефть в мире к 2024 году замедлит рост до 1 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2019-2020 годах он составит 1,4 миллиона баррелей. Основная причина замедления — ослабление мировой экономики, в частности из-за «торговых войн» и Brexit, считают специалисты агентства.

«Фундаментально спрос на нефть зависит от состояния мировой экономики. МВФ недавно ухудшил свой краткосрочный прогноз, отражая ослабление экономических настроений во многих странах. Продолжающиеся «торговые войны» между крупнейшими мировыми державами и неразбериха с Brexit могут замедлить темпы роста международной торговли и спроса на нефть», — указано в докладе.

Темпы роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, замедлятся с 2,7 млн баррелей в сутки в 2018 году до 0,3 млн баррелей в сутки в 2024 году.

В 2018 году на США пришлась большая часть роста предложения на рынке нефти. Однако, чтобы поддерживать интенсивный темп роста, Штатам нужен более высокий уровень цен, подчеркивают эксперты. При цене $60 за баррель рост предложения замедлится.

«Чтобы США смогли выйти на большой объём добычи нефти и начать экспортировать её на мировые рынки, цены на нефть должны превышать затраты, вложенные на её добычу, а значит цена на баррель нефти марки Brent должна находиться в области $80 за баррель», — говорит Денис Лисицын, руководитель департамента управления активами компании Erarium Group.

«Ситуация на глобальном рынке складывается явно не в пользу увеличения буровой активности: китайская и мировая экономика замедляется, а американские производители регулярно бьют рекорды по объемам добычи. Понижательные риски высоки как никогда», — полагает Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Усиление позиций США как экспортера поспособствует стабильности на рынке нефти, указывают в МЭА. «Потребителям нефти, особенно в Азии, где спрос растет быстрее всего, это даст большую операционную и торговую гибкость и сократит зависимость от традиционных экспортеров и долгосрочных контрактов», — говорится в документе.

Поддерживающими факторами для нефти будут экономики Китая и Индии, на которые придется почти половина из роста на 7,1 млн баррелей в сутки, указывает МЭА. Тогда значительного сокращения предложения нефти эксперты ожидают от Ирана и Венесуэлы.

Добыча в России

Что касается России, открывается возможность восстановить добычу во второй половине года и к 2021 довести ее до нового рекорда в 11,8 млн баррелей в сутки. Это будет возможно благодаря тому, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не будет продлено до конца 2019 года, ожидает МЭА.

«Россия в рамках Венского соглашения намеревается сократить добычу на 230 тыс. барр. /сутки к уровню октября 2018 года в течение первых шести месяцев 2019 года. Однако в нашем сценарии мы предполагаем, что сделка ОПЕК+ не будет продлена до конца года. Это позволит России восстановить добычу во втором полугодии», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

«Единственное, что сдерживает нефтяные цены от падения — выполнение договоренностей ОПЕК+. Текущее соглашение, вероятнее всего, будет продлено, ведь как только представители экспортеров намекнут на сворачивание программы, сырьевые котировки рискуют вновь вернуться к уровням начала года — $50-$52 за баррель», — не согласен с прогнозом МЭА Николаев.

Достичь уровня в 11,8 млн баррелей в сутки Россия сможет за счет ввода новых месторождений, таких как Мессояха, Куюмбинское, СПГ-проект компании «Новатэк» на Ямале, месторождения «Роснефти» Русское, Эргинское и другие.

«Однако после ввода этих проектов в эксплуатацию мы ожидаем, что усилится падение добычи на зрелых российских месторождениях. Это приведет к постепенному снижению общей добычи до 11,6 млн барр. /сутки к 2024 году», — подводят итог в МЭА.