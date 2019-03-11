Минфин внес законопроект о продлении амнистии капитала

Как рассказал замглавы Минфин Илья Трунин , декларации можно будет подать с 1 мая текущего года.

Он отметил, что если закон будет принят раньше, то подавать можно будет и раньше, "но не раньше, чем дата вступления в силу закона".

Срок окончания приема деклараций — год после начала.