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Минфин внес законопроект о продлении амнистии капитала 

Газета.Ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Минфин России внес в правительство законопроект о третьей волне амнистии капитала, сообщает РИА "Новости".
Как рассказал замглавы Минфин Илья Трунин, декларации можно будет подать с 1 мая текущего года.
Он отметил, что если закон будет принят раньше, то подавать можно будет и раньше, "но не раньше, чем дата вступления в силу закона".
Срок окончания приема деклараций — год после начала.
Ранее сообщалось, что к 2023 году в России почти на четверть увеличится число долларовых миллионеров. Способствовать росту числа состоятельных граждан в России должна программа амнистии капиталов, которая была продлена на год. Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".
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Экономика , Илья Трунин , Минфин , Газета.Ru , РИА Новости
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