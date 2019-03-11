Минфин внес законопроект о продлении амнистии капитала 

Минфин России внес в правительство законопроект о третьей волне амнистии капитала, сообщает РИА "Новости".
Как рассказал замглавы Минфин Илья Трунин, декларации можно будет подать с 1 мая текущего года.
Он отметил, что если закон будет принят раньше, то подавать можно будет и раньше, "но не раньше, чем дата вступления в силу закона".
Срок окончания приема деклараций — год после начала.
Ранее сообщалось, что к 2023 году в России почти на четверть увеличится число долларовых миллионеров. Способствовать росту числа состоятельных граждан в России должна программа амнистии капиталов, которая была продлена на год. Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".