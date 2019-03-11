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Европа не помогла: Рабинович рассказал, сколько потеряла Украина в торговле с РФ 

Украина.ру 1 час назад
Украина потеряла $11,6 млрд в торговле с Россией, Евросоюз никак не компенсировал эти убытки. Об этом рассказал глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Пять вопросов Вадиму Рабиновичу за жизнь» на телеканале NewsOne.
«Мы потеряли на торговле с Россией и странами СНГ $11,6 млрд долларов. Потому что у нас теперь "европейский курс". Хорошо, но если проверить данные, то с Европой мы наторговали на $3,5 млрд Скажите, а как мы будем жить, если мы на $8 млрд снизили свой торговый оборот и ничем это не компенсировали? Европа нам не дала ни одного преимущества! Они только требуют, чтобы мы вырубили для них свой лес и повысили тарифы», — возмутился Рабинович.
При этом, по его мнению, Украина имеет все задатки, чтобы быть богаче и жить лучше, чем большинство государств Европы, поскольку в стране лучше земля, лучше месторасположение.
Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в 2018 году показал рост на 16,6% по сравнению с предыдущим годом и составил $14,984 млрд Этот рост произошел на фоне существенного падения в предыдущие годы.
Одной из основных причин усиления товарооборота является то, что Украина не может существовать без поставок энергоресурсов из РФ, а закупка топлива в других страна обходится слишком дорого для самой бедной страны Европы.
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Экономика , Видео , Вадим Рабинович , ЕС , Федеральная таможенная служба
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