«Хватит покупать газ у Путина»: как США наказали Меркель

Вашингтон намерен все же ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Как отмечает WSJ , они будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб. Этот шаг еще больше осложнит отношения Берлина и Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности завершить проект самостоятельно.

Соединенные Штаты все же намерены ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2». О том, что в Вашингтоне всерьез идет подготовка к этому сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам нескольких американских чиновников, опрошенных изданием, санкции в отношении «Северного потока — 2» будут введены с помощью поправки к действующим мерам против России, которые предусмотрены «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (СААТSA).

Санкции будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб.

Разговоры о возможных рестрикциях в отношении этого газопровода идут уже давно. Противники у трубы есть не только в США, но и в самой Европе, не говоря уже об Украине, представители которой используют любую международную площадку, чтобы напомнить о своей роли транзитера российских энергоресурсов, которую мечтает сохранить.

Новые маршруты поставок российского трубопроводного газа, такие как «Северный поток-2» по дну Балтийского моря и «Турецкий поток» по дну Черного моря, призваны снизить транзитные риски, а также обеспечить дополнительные мощности для наращивания объемов поставки российского газа в ЕС

Еще в прошлом году европейские СМИ отмечали, что «Газпром» уже занял почти 40% газового рынка Европы. Официально тогда назывались цифры 34,1% от всех поставок газа в Европу. В Германии его доля может быть еще больше. Аналитики прогнозировали, что к 2035 году этот показатель достигнет 41%.

Однако в реальности, с учетом стремительного роста популярности в ЕС российских поставок сжиженного природного газа с Ямала, на долю газа из РФ в энергобалансе Европы может прийтись гораздо больше.

У американцев серьезные амбиции поставлять в ЕС свой СПГ: в стране активно ведется строительство новых мощностей для сжижения, осваиваются сланцевые месторождения и новые технологии. Однако пока трубный газ из России остается дешевле СПГ-поставок из Нового Света.

Кроме того, по мнению Вашингтона, «Северный поток-2» вреден в геополитическом плане. По словам анонимного сотрудника службы безопасности США, который в курсе брифинга с президентом США Дональдом Трампом , американский лидер считает проект «Северный поток — 2» несовместимым с «военным щитом, который Америка держит над Европой».

«Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от зверя, зачем вы его кормите?» — таким образом размышлял Трамп, рассказал WSJ источник.

В США не считают, что в российском газопроводе есть необходимость, но полагают, что Москва будет распоряжаться «Северным потоком — 2» как рычагом давления на Европу. Поговаривают, что в прошлом году на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп открыто заявил:

«Ангела, вы должны прекратить покупать газ у Путина».

Долгое время Меркель удавалось сохранить баланс между сотрудничеством с Вашингтоном и газовой дружбой с Москвой. В прошлом году анонимные источники даже утверждали, что она пообещала Трампу строительство регазификационный терминалов для приема американского СПГ.

Отводить грозу от «Северного потока-2» Берлину удавалось довольно долго, но чем ближе к пуску трубы, тем сильнее накаляются страсти. Так, противники газопровода в Еврокомиссии подготовили поправки в Газовую директиву ЕС, согласно которым все действующие в ЕС антимонопольные ограничения должны распространиться на новые проекты, включая морские. То есть, таким образом, «Северный поток-2» может остаться наполовину пустым, так как по закону ЕС один поставщик не может занимать более половины мощностей для поставок. Кроме того, «Газпрому» придется решать вопрос с собственностью Nord Stream-2 — оператора проекта (сейчас 100% принадлежит «Газпрому»), так как монополия не может быть его единственным владельцем.

Берлину при поддержке Парижа удалось лишь вставить в поправки часть о том, что страна, которая принимать трубу на территории ЕС (то есть сама ФРГ), может отменить часть действия Газовой директивы при согласовании с ЕК, однако в реальности это означает судебно-процессуальные споры, которые могут занять много лет.

В этой ситуации новые санкции со стороны США стали бы серьезным ударом по Германии. Немецкий чиновник заявил WSJ, что «санкции против трубопровода означают конфронтацию не только с Германией, но и с Европой».

«Мы сделаем все возможное, чтобы завершить этот трубопровод», — пообещал он.

В ФРГ новые санкции США воспримут как агрессию против члена НАТО , полагает издание, а отношения Берлина и Вашингтона ухудшатся.

Что касается самой трубы, то она так или иначе, но будет построена. Президент РФ Владимир Путин , руководство «Газпрома» и профильные члены правительства неоднократно заявляли, что «Газпром» в случае санкций или иных проблем сможет достроить трубу самостоятельно.

США, наверняка, будут проводить встречи и вынуждать Германию еще раз подумать и переоценить важность сотрудничества двух стран и снизить роль России как поставщика энергоресурсов, рассуждает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Только вот в первую очередь Германия скорее всего будет руководствоваться здравым смыслом и объективным пониманием того, что новая труба уже построена и ее пуск — это лишь вопрос времени, уверен эксперт.