США дадут денег Украине и Грузии на укрепление армий

США намерены увеличить финансирование на оказание военной помощи зарубежным странам, включая Украину и Грузию. Это отражено в проекте бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.

На обучение и подготовку зарубежных армий планируется выделить $100 млн, что на $5 млн больше, чем годом ранее. Из них $26,4 млн получат страны Европы и Евразии, отмечено в проекте бюджета. Деньги необходимы для противодействия «влиянию и агрессии России».

Получателями помощи от Госдепа значатся Украина, Польша, Болгария, Румыния, Турция, Грузия.

Ещё одна программа — «Финансирование зарубежных военных» предусматривает выделение $5,3 млрд, что на $23,9 млн больше прошлогодних трат. Деньги предназначены Украине, Грузии, Латвии, Эстонии, Литве и другим странам. Всего на страны Европы и Евразии планируется выделить $75 млн, странам Ближнего Востока и Северной Африки — более $5 млрд