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США дадут денег Украине и Грузии на укрепление армий 

News.ru + ещё 2 1 час назад
США намерены увеличить финансирование на оказание военной помощи зарубежным странам, включая Украину и Грузию. Это отражено в проекте бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.
На обучение и подготовку зарубежных армий планируется выделить $100 млн, что на $5 млн больше, чем годом ранее. Из них $26,4 млн получат страны Европы и Евразии, отмечено в проекте бюджета. Деньги необходимы для противодействия «влиянию и агрессии России».
Получателями помощи от Госдепа значатся Украина, Польша, Болгария, Румыния, Турция, Грузия.
Ещё одна программа — «Финансирование зарубежных военных» предусматривает выделение $5,3 млрд, что на $23,9 млн больше прошлогодних трат. Деньги предназначены Украине, Грузии, Латвии, Эстонии, Литве и другим странам. Всего на страны Европы и Евразии планируется выделить $75 млн, странам Ближнего Востока и Северной Африки — более $5 млрд
При этом, если какая-то из стран откажется от российской военной техники, то деньги пойдут на «модернизацию» её армии. Всего же на программы «противодействия России» Госдеп планирует потратить $661 млн Ранее News.ru сообщал, что проект бюджета Государственного департамента Соединённых Штатов на 2020 финансовый год включает в себя $500 млн на поддержку демократии в Венесуэле. Об этом рассказал заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.
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Экономика , Видео , Джон Салливан , Госдеп США
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