Алекперов: сделка ОПЕК может убрать с рынка спекулянтов

Соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи позволяет убрать с рынка спекулянтов. Об этом заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов на конференции CERAWeek.

«Та основа, на которую ориентируется ОПЕК+ — цена, а не увеличение остатков, даёт возможность убрать с рынка всех спекулянтов», — цитирует Алекперова «Интерфакс».

По его мнению, «трудно представить, что было бы, если было бы решение по Ирану, та ситуация, которая бы складывалась в Венесуэле, цена бы улетела бы точно за $100 и более».

«Сегодня же спекулянты отсутствуют, и цена находится в пределах $60−70 за баррель. То есть это даёт предсказуемость, возможность планировать свои инвестиционные показатели, а самое главное — это даёт возможность нам быть комфортными перед нашими потребителями», — отметил Алекперов, добавив, что «эти договорённости позитивно влияют на нашу промышленность».

Также он заявил, что ЛУКОЙЛ в ходе последнего визита представителей компании в Узбекистан, подписал соглашение на «изучение колоссальной территории в районе Каракалпакии», на северо-западе центральноазиатской страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что сможем сделать открытия на этой территории для того, чтобы мы в дальнейшем имели динамику развития», — сказал Алекперов.

Как сообщал News.ru, ранее глава ЛУКОЙЛа заявил, что технологические санкции в отношении нефтегазового сектора России негативно повлияли на работу компании в частности и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна. Алекперов напомнил, что пять лет назад в России производилось 40−42% необходимого нефтяной отрасли оборудования, в то время, как теперь этот показатель достиг 70%.