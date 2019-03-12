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Алекперов: сделка ОПЕК может убрать с рынка спекулянтов 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи позволяет убрать с рынка спекулянтов. Об этом заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов на конференции CERAWeek.
«Та основа, на которую ориентируется ОПЕК+ — цена, а не увеличение остатков, даёт возможность убрать с рынка всех спекулянтов», — цитирует Алекперова «Интерфакс».
По его мнению, «трудно представить, что было бы, если было бы решение по Ирану, та ситуация, которая бы складывалась в Венесуэле, цена бы улетела бы точно за $100 и более».
«Сегодня же спекулянты отсутствуют, и цена находится в пределах $60−70 за баррель. То есть это даёт предсказуемость, возможность планировать свои инвестиционные показатели, а самое главное — это даёт возможность нам быть комфортными перед нашими потребителями», — отметил Алекперов, добавив, что «эти договорённости позитивно влияют на нашу промышленность».
Также он заявил, что ЛУКОЙЛ в ходе последнего визита представителей компании в Узбекистан, подписал соглашение на «изучение колоссальной территории в районе Каракалпакии», на северо-западе центральноазиатской страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы надеемся, что сможем сделать открытия на этой территории для того, чтобы мы в дальнейшем имели динамику развития», — сказал Алекперов.
Как сообщал News.ru, ранее глава ЛУКОЙЛа заявил, что технологические санкции в отношении нефтегазового сектора России негативно повлияли на работу компании в частности и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна. Алекперов напомнил, что пять лет назад в России производилось 40−42% необходимого нефтяной отрасли оборудования, в то время, как теперь этот показатель достиг 70%.
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Комментарии
Экономика , Вагит Алекперов , ОПЕК , Лукойл , Интерфакс
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