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Названы самые трудные профессии для трудоустройства 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минтруд.
Уточняется, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости. Это связано с тем, что в период становления экономики отмечался рост создания компаний, расширения сфер услуг и офисного хозяйства, и в последнее время рынок труда оказался переполнен специалистами из этой области.
Несмотря на это, сохраняется мнение о престиже таких специальностей, как «менеджер» или «экономист». При этом в стране не хватает представителей технических профессий, и ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти.
В феврале стало известно, что уровень зарплаты не устраивает 19 процентов россиян, а 30 процентов населения недовольны социальным пакетом и нематериальными бонусами. В то же время большинство жителей страны устраивает график работы — таких оказалось 43 процента.
По оценке Росстата, падение реальных доходов россиян по итогам 2018-го составило 0,2 процента. Последний раз реальные доходы россиян росли в 2013 году, тогда они поднялись на четыре процента.
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Комментарии
Экономика , Росстат , Минтруд
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