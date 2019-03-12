СМИ: В Венесуэле частично прекратили добычу нефти

Из-за отключения энергоснабжения в Венесуэле остановили работу целый ряд предприятий государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в министерстве нефти страны.

Число нефтяных предприятий, которые затронул блэкаут, собеседник агентства не уточнил.

PDVSA и министерство отказались комментировать агентству данные о приостановке работы нефтяных предприятий в стране.

Как сообщает в свою очередь консалтинговая компания Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле упала до 500 тысяч баррелей в день по сравнению с 1,1 млн барр в сутки в январе этого года.

"Работы на основных объектах приостановлены", — сообщила своим клиентам Energy Aspects.

Ранее сообщалось, что в феврале добыча нефти в Венесуэле упала на 40% из-за санкций со стороны США. С момента введения санкций экспорт нефти из латиноамериканской страны сократился до 920 тыс. барр в сутки. В предыдущие три месяца этот показатель колебался от 1,47 млн барр в день до 1,66 млн барр в сутки.