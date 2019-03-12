Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
65.99
74.11
74.29
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.70
75.50
Индексы и котировки Brent
66.68
+0.11 Золото
1296.50
–0.05 РТС
1183.00
+0.53
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1255
–0.0107
25.02
1.1362
08.03
26.02
14.02

СМИ: В Венесуэле частично прекратили добычу нефти 

Прайм 2 часа назад
Фото: Reuters
Из-за отключения энергоснабжения в Венесуэле остановили работу целый ряд предприятий государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в министерстве нефти страны.
Число нефтяных предприятий, которые затронул блэкаут, собеседник агентства не уточнил.
PDVSA и министерство отказались комментировать агентству данные о приостановке работы нефтяных предприятий в стране.
Как сообщает в свою очередь консалтинговая компания Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле упала до 500 тысяч баррелей в день по сравнению с 1,1 млн барр в сутки в январе этого года.
"Работы на основных объектах приостановлены", — сообщила своим клиентам Energy Aspects.
Ранее сообщалось, что в феврале добыча нефти в Венесуэле упала на 40% из-за санкций со стороны США. С момента введения санкций экспорт нефти из латиноамериканской страны сократился до 920 тыс. барр в сутки. В предыдущие три месяца этот показатель колебался от 1,47 млн барр в день до 1,66 млн барр в сутки.
Прайм: последние новости
Бизнес США угрожает отказаться от участия в ПМЭФ из-за ареста Калви Орешкин прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2019 г на уровне 66 рублей Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют, в том числе из-за санкций
Комментарии
Экономика , Bloomberg
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
«Хватит покупать газ у Путина»
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
США ударят по «Северному потоку-2»
Экономика
Рынок жилья готовит катастрофу
Недвижимость Статьи
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение