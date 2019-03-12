США одолеют Россию «на ее поле»

К 2024 году США обгонят Россию в экспорте нефти и вплотную приблизятся к Саудовской Аравии, прогнозирует Международное энергетическое агентство . По его расчетам, в ближайшую пятилетку на долю Америки придется около 70% роста мировой добычи черного золота (это добавит рынку 4 млн баррелей в сутки, а совокупные поставки нефти и нефтепродуктов из страны достигнут почти 9 млн баррелей) и порядка 75% роста торговли СПГ.

«Это потрясет международные топливные и энергетические рынки и будет иметь серьезные последствия для геополитики», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Значительный рост экспорта продемонстрируют также Бразилия, Ирак, Норвегия, ОАЭ и Гайана, а общий объем предложения от стран, не входящих в ОПЕК , вырастет на 6,1 млн баррелей в сутки — до 68,7 млн баррелей, уверены эксперты агентства. При этом рост глобального спроса на нефть замедлится из-за торговых войн и хаотичного Brexit.

Тем ни менее, в следующие пять лет спрос на нефть все же будет увеличиваться в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки, и к 2024 году составит 106,4 млн баррелей (ожидаемый показатель текущего года — 100,6 млн баррелей в сутки).

В прошлом пятилетнем прогнозе МЭА указывало, что со значительным замедлением роста спроса на нефть мир столкнется в 2023 году, напоминает РБК. Тогда агентство отмечало, что для стимулирования роста предложения после 2020 года потребуются дополнительные инвестиции, поскольку отрасль не успеет оправиться от «беспрецедентного» падения инвестиций в 2015—2016 годах.

Политика и энергетика

Прогноз по темпам роста спроса на нефть в мире на фоне напряженных отношений США и Китая справедливый, считает аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Эффект, действительно, будет длительностью года на три. Так, из-за изменившихся торговых условий экономики мира расти быстро не смогут, спрос будет замедляться, а предложения будет становиться больше по причине амбициозного поведения Трампа на энергетическом рынке и его неудовлетворенности тем, что голос Америки не учитывают в решениях ОПЕК+», — отмечает эксперт.

Вместе с тем, не стоит забывать, что уже в будущем году должны пройти очередные президентские выборы в США (3 ноября 2020 года). И если по мере приближения к этой дате придет понимание, что Трамп не сможет остаться в Белом доме еще на один срок, настроения и прогнозы относительно среднесрочного развития нефтяного рынка могут измениться, предупреждает аналитик.

«Многое начало меняться именно с приходом нового президента, потому смело можно предположить, что со сменой власти перспективы мировой энергетики также поменяются», — поясняет он.

В ожидании кризиса

Торговые войны и непредсказуемые последствия выхода Великобритании из ЕС , безусловно, не добавляют оптимизма мировым рынкам. Но основной причиной замедления роста спроса не нефть является, скорее, торможение экономики Китая — основного потребителя углеводородов, считает трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов . А этот процесс начался еще до ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.

«У инвесторов есть большие опасения по поводу дальнейших темпов развития мировой экономики. Связанно это, скорее всего, с перегретостью рынка, а соответственно в большинстве своем инвесторы думают о фиксации прибыли», — полагает эксперт.

Отток капитала повлечет за собой сокращение средств у компаний, что приведет к снижению спроса на нефть и нефтеперерабатывающие продукты. Это ударит по мировому рынку нефти, так как большинство стран будут вынуждены урезать количество нефтяных вышек, предсказывает аналитик.

«Но при этом США в последнее время только наращивает их количество. В этом случае получается, что запланированное увеличение экспорта у Штатов приведет к их выходу на ведущие роли, но только потому, что остальные страны из ОПЕК и ОПЕК+ будут вынуждены сократить свою добычу», — добавляет он.

В мире уже наметилась тенденция экономического кризиса, и если она будет возрастать, спрос на нефть будет падать, поддерживает коллегу руководитель департамента управления активами компании «ERARIUM Group» Денис Лисицын. При этом у США, гипотетически, есть все шансы опередить Россию по экспорту черного золота, замечает он: достаточно ввести санкции, запрещающие закупать российскую нефть по аналогии с Ираном.

«Тогда цены на мировом рынке нефти будут достаточно высокими. Это создаст хорошую рентабельность для добычи сланцевой нефти в США, что позволит им стать лидерами по добыче и экспорту нефти в мире. Но для этого США должны будут поддерживать высокие цены на нефть на мировых рынках. При этом соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи само по себе становиться не актуальным», — рассуждает аналитик.

Ставка на внутренний рынок

России, чтобы избежать кризисной ситуации, нужно больше ориентироваться на внутренний рынок, а не на мировые экономические тенденции, и развивать свою экономику, считает Лисицын.

Конечно, нефть — один из основных экспортных ресурсов страны, следовательно, падение цен на мировом рынке, связанное с сокращением спроса, напрямую отразится и на российской экономике, добавляет Ершов.