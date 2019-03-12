Посол США бойкотирует ПМЭФ из-за ареста Калви

Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за дела Baring Vostok.

Дипломат сказал, что не поедет на форум, пока основатель этого фонда Майкл Калви остается под арестом.

По данным Financial Times, об этом Хантсман сообщил представителям американского бизнеса в РФ в феврале.

В посольстве США РФ эту информацию комментировать отказались.

Кроме посла от участия в форуме могут отказаться представители крупных американских компаний, отмечает газета.

Согласно публикации, с начала расследования в отношении Калви несколько бизнесменов из США отменили запланированные поездки в РФ или обратились за консультацией относительно обеспечения безопасности находящихся в России американских сотрудников.

Кто такой Майкл Калви

51-летний Майкл Калви — основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, работающего в России с 90-х годов.

Дело в отношении него и еще четырех топ-менеджеров Baring Vostok возбудили в середине февраля. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей.

Калви отверг все обвинения и заявил, что он оказался в такой ситуации из-за корпоративного спора с Артемом Аветисяном из-за банка «Восточный», совладельцами которого они стали в 2017 году после слияния «Восточного» и «Юниаструма».

Следствие обвиняет Калви и его топ-менеджеров в том, что в 2015 году они вынудили руководство «Восточного» принять акции люксембургской компании International Financial Technology Group в счет долга в 2,5 млрд рублей. При этом истинная стоимость акций составляла 600 тысяч рублей, полагают в СК.

Калви утверждает, что стоимость акций International Financial Technology не была занижена, а причина его ареста в конфликте с Аветисяном. По словам Калви, перед слиянием «Восточного» и «Юниаструм» Аветисян вывел из подконтрольного ему банка крупные суммы под видом фиктивных сделок. Этот спор является предметом разбирательства в Лондонском суде, напоминает Sneg.TV.