Число безработных в России за неделю увеличилось на 0,6%

Число безработных в России за неделю с 27 февраля по 6 марта 2019 года увеличилось на 0,6% — до 802,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда . Годом ранее показатель составлял 799,3 тыс. человек.

В ведомстве назвали увеличение числа безработных сезонным фактором, а также связали изменение показателя с повышением с 1 января 2019 года пособия по безработице.

Рост численности безработных граждан зафиксирован в 66 регионах. Наибольшее увеличение показателя произошло в республиках Ингушетия, Алтай, Северная Осетия — Алания и Республике Хакасия, Сахалинской, Саратовской, Тамбовской и Калининградской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

Снижение показателя зафиксировано в 14 регионах. Наибольшее снижение произошло в республиках Дагестан, Тыва, Мордовия, Чувашской и Чеченской республиках, Курской, Астраханской, Липецкой и Ярославской областях и Ставропольском крае.

Число безработных не изменилось в Магаданской и Белгородской областях, Карачаево-Черкесской Республике, г. Севастополе и Ненецком автономном округе.