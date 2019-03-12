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Число безработных в России за неделю увеличилось на 0,6% 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число безработных в России за неделю с 27 февраля по 6 марта 2019 года увеличилось на 0,6% — до 802,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда. Годом ранее показатель составлял 799,3 тыс. человек.
В ведомстве назвали увеличение числа безработных сезонным фактором, а также связали изменение показателя с повышением с 1 января 2019 года пособия по безработице.
Рост численности безработных граждан зафиксирован в 66 регионах. Наибольшее увеличение показателя произошло в республиках Ингушетия, Алтай, Северная Осетия — Алания и Республике Хакасия, Сахалинской, Саратовской, Тамбовской и Калининградской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.
Снижение показателя зафиксировано в 14 регионах. Наибольшее снижение произошло в республиках Дагестан, Тыва, Мордовия, Чувашской и Чеченской республиках, Курской, Астраханской, Липецкой и Ярославской областях и Ставропольском крае.
Число безработных не изменилось в Магаданской и Белгородской областях, Карачаево-Черкесской Республике, г. Севастополе и Ненецком автономном округе.
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Экономика , Минтруд
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