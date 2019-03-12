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«Газпром» уведомил Болгарию о прекращении транзита газа через Украину в Турцию в 2020 году 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болгария получила официальное письмо от «Газпром экспорта» с уведомлением о намерениях компании прекратить транзит российского газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Болгарии Теменужку Петкову.
«Болгария получила официальное письмо от "Газпром экспорта", в котором говорится, что он планирует прекратить транзит газа по Трансбалканскому маршруту из Украины в Турцию с января 2020 года», — приводит агентство слова Петковой из интервью болгарскому каналу BTV.
Газ по Трансбалканскому коридору транзитом через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.
Ранее «Газпром» подал заявку на бронирование новых газотранспортных мощностей в Болгарии от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы, строящихся компанией «Булгартрансгаз» в рамках расширения национальной газотранспортной сети.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что вариант строительства продолжения газопровода «Турецкий поток» через Болгарию и продление его до Австрии является приоритетным.
«Есть разные варианты, маршруты. У нас есть вариант Греция — Италия. Есть вариант поставок газа через Турцию в Болгарию, соответственно дальше — Сербия, Венгрия и Австрия. Сейчас для нас наиболее приоритетным является направление в сторону Болгарии и Австрии», — говорил министр.
«Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год. 19 ноября 2018 года текущего года «Газпром» завершил строительство морского участка газопровода.
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Экономика , Александр Новак , Газпром , Bloomberg
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