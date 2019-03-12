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ЦБ выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом 

Российская Газета + ещё 1 40 минут назад
Фото: Коллаж
К пятой годовщине исторического референдума о воссоединении Крыма с Россией Центральный банк РФ выпустил памятную пятирублевую монету с изображением полуострова и Крымского моста.
Крымский мост стал не только самой грандиозной стройкой после возвращения полуострова в состав РФ, но и символом всех позитивных изменений. Поэтому именно его изображение украсило пятирублевку из недрагоценного металла.
Как сообщает пресс-служба банка, датированная 2019 годом монета имеет стандартный диаметр диаметром 25 миллиметров. На оборотной ее стороне — рельефное изображение арок автомобильной и железнодорожной части моста над Керченским проливом. Сооружение изображено на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей.
Монета выпущена тиражом два миллиона экземпляров и станет законным средством для наличных расчетов на территории России.
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