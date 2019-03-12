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В Австрии ответили на критику США «Северного потока — 2» 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль на пресс-конференции в Москве прокомментировала возможность введения Вашингтоном санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2» и компаний, связанных с ним.
«Я внимательно слежу за дебатами, которые уже переросли даже формат дебатов, скорее, больше касаются активной политики. Я всегда говорила, в том числе своему коллеге Помпео, что трубопроводы строятся не для того, чтобы кого-то позлить, они строятся для транспорта газа. И то же самое сказала госпожа Меркель. Здесь мы говорим о коммерческих интересах и темах, так и есть», — заявила она.
Министр напомнила о принятой «директиве Еврокомиссии по газу, которая включает многие проблемы, которые огласили, в том числе США».
«Наказание определённых предприятий — это формат, который не вписывается в данные (международно-правовые. — RT) механизмы, и с точки зрения международного права рождает ещё больше вопросов», — отметила она.
Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции против «Северного потока — 2».
В Кремле отметили, что возможное введение США санкций неприемлемо.
Как указали в компании Uniper, даже если США введут санкции против «Северного потока — 2», это не остановит реализацию проекта.
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Экономика , Рик Перри , МИД , Еврокомиссия , Минэнерго
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