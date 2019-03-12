Эстонская разведка рассказала об «опасности» российских газопроводов

Эстонская разведка утверждает, что российские газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" якобы угрожают безопасности Европы.

"Оба газопровода увеличат зависимость европейских стран от импорта российского природного газа. Они дают России дополнительные рычаги политического влияния на государства Европы, что угрожает безопасности европейского региона", — говорится в обнародованном во вторник ежегоднике эстонского департамента внешней разведки "Эстония в среде международной безопасности — 2019", где главное внимание уделено России.

Внешняя разведка также отмечает, что обе трассы связывают потребителей с предлагаемой услугой, это затрудняет создание альтернативных каналов поставок газа и ставит под сомнение уверенность в поставках через газотранспортную систему Украины.

Европарламент во вторник проголосовал в ходе пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию о политических отношениях ЕС и РФ, в которой содержатся предложения остановить проект "Северный поток — 2", предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. В настоящее время российский газ в Турцию поступает по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому коридору.