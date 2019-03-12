Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.67
$
65.95
74.12
74.35
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.87
74.41
Индексы и котировки Brent
66.81
–0.33 Золото
1296.90
+0.01 РТС
1183.34
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1276
–0.0086
25.02
1.1362
08.03
26.02
14.02

ЦБ: чистый отток капитала из России ускорился вдвое 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чистый отток капитала из России за январь — февраль составил 18,6 $ млрд Такие данные следуют из опубликованных материалов ЦБ.
По предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счета текущих операций платёжного баланса РФ составило в январе–феврале $22,3 млрд, увеличившись на $1,7 млрд год к году на фоне уменьшения импорта товаров и сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счёта платёжного баланса.
«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — феврале 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 18,6 $ млрд и сформировалось главным образом за счёт увеличения чистых финансовых активов», — сообщает Центробанк.
Таким образом, чистый отток капитала из РФ в январе-феврале текущего года вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как ранее писал News.ru, чистый отток капитала из РФ в январе составил $10,4 млрд, таким образом показатель февраля — $8,2 млрд
News.ru: последние новости
Минфин предложит ОФЗ двух выпусков в среду «Газпром» прекратит транзит газа в Турцию через Украину Эстония вновь назвала Россию угрозой для стран Балтии
Комментарии5
Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
«Хватит покупать газ у Путина»
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение