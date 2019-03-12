ЦБ: чистый отток капитала из России ускорился вдвое

Чистый отток капитала из России за январь — февраль составил 18,6 $ млрд Такие данные следуют из опубликованных материалов ЦБ

По предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счета текущих операций платёжного баланса РФ составило в январе–феврале $22,3 млрд, увеличившись на $1,7 млрд год к году на фоне уменьшения импорта товаров и сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счёта платёжного баланса.

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — феврале 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 18,6 $ млрд и сформировалось главным образом за счёт увеличения чистых финансовых активов», — сообщает Центробанк.

Таким образом, чистый отток капитала из РФ в январе-феврале текущего года вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее писал News.ru, чистый отток капитала из РФ в январе составил $10,4 млрд, таким образом показатель февраля — $8,2 млрд