Названа сумма выведенных из России после распада СССР денег

Общая стоимость выведенных из России за последние 25 лет активов составляет около 750 миллиардов долларов, пишет Bloomberg

Издание подготовило две версии расчетов. Согласно более консервативной из них, из России в период с 1994 по 2018 годы было выведено 750 миллиардов рублей — «лишь немногим меньше 50 процентов от ВВП страны».

Вложение этих денег в российскую экономику могло бы ускорить рост, снизить стоимость заимствованного капитала и налоговую нагрузку с резидентов — граждан и компаний. Также их можно было бы потратить на «развитие инфраструктуры и социальные программы».

Другая, более смелая оценка, говорит о примерно триллионе выведенных из России за 25 лет долларов. При этом в последнее время процесс немного замедлился, отмечают авторы: в 1990-х годовой отток капитала равнялся 5-6 процентам ВВП, в 2000-х он снижался почти до нуля. Впрочем, это могло быть связано с успешной маскировкой незаконных операций.