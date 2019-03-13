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Помпео: в Вашингтоне выступают против зависимости союзников от российского газа 

RT на русском 46 минут назад
Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео завил, что в Вашингтоне выступают против того, чтобы союзники зависели от российского газа.
«Мы не хотим, чтобы европейские коллеги были привязаны к российскому газу через проект «Северный поток — 2», точно так же как мы не хотим, чтобы мы сами зависели от венесуэльских поставок нефти», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр энергетики США Рик Перри рассказал, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Невскими новостями» оценил заявление министра.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Видео , Игорь Юшков , Рик Перри , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет , РИА Новости
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