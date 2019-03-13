Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.56
$
65.74
74.05
74.25
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.19
74.40
Индексы и котировки Brent
67.01
+0.16 Золото
1308.20
+0.12 РТС
1179.19
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
13.03
1.1290
–0.0102
26.02
1.1392
10.03
27.02
15.02

В США нашли способ «по-настоящему» освободить Европу от России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что американский сжиженный природный газ (СПГ) может по-настоящему освободить Европу от российского вмешательства, передает ТАСС.
По словам Перри, поставки из США позволят удовлетворить потребности многих американских союзников в энергоносителях. Он особо подчеркнул, что эти поставки осуществляются «без каких-либо особых обязательств», чего не скажешь о главном конкуренте США на энергетическом рынке — России.
«Ясно, что поставки российского газа предполагают особые обязательства», — утверждал он.
Перри при этом добавил, что «нашим друзьям в Европе» следует знать, что они могут получать СПГ из «США, Катара, Австралии, откуда угодно».
Ранее Еврокомиссия (ЕК) опубликовала прогноз, согласно которому поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу могут вырасти к 2023 году только до восьми миллиардов кубометров. Такой объем равен всего около 1,6 процента от общего объема потребления газа в ЕС.
При этом в ЕК считают, что растущие потребности Европы в газе в основном покроют российские «Газпром» и «Новатэк».
Последние новости
В США отказались признавать Крым российским и потребовали раскрыть доходы Путина Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов Авиакомпании массово отказались от модели рухнувшего в Африке Boeing
Комментарии
Экономика , Рик Перри , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Новатэк , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
«Хватит покупать газ у Путина»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение