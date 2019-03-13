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FP рассказал, зачем России «Турецкий поток» 

Газета.Ru 2 часа назад
Россия может использовать газопровод "Турецкий поток" с целью укрепления своего влияния на "заднем дворе" Европы, пишет журнал Foreign Policy.
В противостоянии России и Запада у первой есть козырь — экспорт природного газа, поясняет FP. Несмотря на холодные отношения, в 2018 году поставки газа из России в Европу и Турцию достигли рекордного максимума в 201,8 млрд кубометров.
Как отмечает издание, связывающий Россию и Турцию трубопровод пролегает по дну Черного моря, его открыли в прошлом году, начало первых поставок газа ожидается в конце 2019 года.
"Мы не хотим, чтобы ЕС была привязана к газу РФ"
Издание называет проект "Турецкий поток" "коммерческим и геополитическим" переворотом России. Так, с геополитической точки зрения проект успешен потому, что углубляет стратегическое партнерство России и Турции в то время, когда связи Анкары с давними союзниками мельчают.
Кроме того, газопровод может укрепить позиции Москвы на Балканах, пишет журнал. Если у России получится добиться, то в будущем поставки газа могут идти через Болгарию в Сербию, Венгрию и Австрию. То, как Болгария, Сербия и другие страны будут искать способы взаимодействия с Россией, не противореча при этом Еврокомиссии и Евросоюзу, станет лакмусовой бумажкой характера и глубины их связей с Москвой. Однако в действительности такие крупные проекты выгодны лишь России, заключает издание.
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Экономика , Видео , ЕС , Еврокомиссия , Foreign Policy
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