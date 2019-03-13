FP рассказал, зачем России «Турецкий поток»

Россия может использовать газопровод "Турецкий поток" с целью укрепления своего влияния на "заднем дворе" Европы, пишет журнал Foreign Policy

В противостоянии России и Запада у первой есть козырь — экспорт природного газа, поясняет FP. Несмотря на холодные отношения, в 2018 году поставки газа из России в Европу и Турцию достигли рекордного максимума в 201,8 млрд кубометров.

Как отмечает издание, связывающий Россию и Турцию трубопровод пролегает по дну Черного моря, его открыли в прошлом году, начало первых поставок газа ожидается в конце 2019 года.

Издание называет проект "Турецкий поток" "коммерческим и геополитическим" переворотом России. Так, с геополитической точки зрения проект успешен потому, что углубляет стратегическое партнерство России и Турции в то время, когда связи Анкары с давними союзниками мельчают.