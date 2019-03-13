Украина разместила евробонды на 350 млн долларов

Минфин Украины сообщил о дополнительном размещении 10-летних еврооблигаций на 350 млн долларов.

«Украина увеличила сумму выпуска десятилетних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года с купоном 9,75% на 350 млн долларов США. Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выступил JP Morgan», — передает ТАСС сообщение пресс-службы минфина Украины.

Два выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов и 0,75 млрд долларов Украина размещала в октябре 2018 года. На пятилетние облигации будут насчитываться проценты по ставке 8,994% годовых, на десятилетние — 9,75%. Организаторами тогда выступили тот же J. P.Morgan, а также банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs.

Эксперты отмечали, что из-за высоких процентных ставок Украина в итоге переплатит до 400 млн долларов.