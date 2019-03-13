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Украина разместила евробонды на 350 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин Украины сообщил о дополнительном размещении 10-летних еврооблигаций на 350 млн долларов.
«Украина увеличила сумму выпуска десятилетних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года с купоном 9,75% на 350 млн долларов США. Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выступил JP Morgan», — передает ТАСС сообщение пресс-службы минфина Украины.
Два выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов и 0,75 млрд долларов Украина размещала в октябре 2018 года. На пятилетние облигации будут насчитываться проценты по ставке 8,994% годовых, на десятилетние — 9,75%. Организаторами тогда выступили тот же J. P.Morgan, а также банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs.
Эксперты отмечали, что из-за высоких процентных ставок Украина в итоге переплатит до 400 млн долларов.
При этом в ноябре еврооблигации пытался разместить «Нафтогаз», но не смог этого сделать.
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Экономика , Нафтогаз , Минфин , ИТАР-ТАСС
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