В Нацсобрании Франции выступили за отмену антироссийских санкций

В Национальном собрании Франции выступили за отмену санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава фракции "Республиканцы" Кристиана Жакоба заявил, что Франция должна стремиться к сохранению целостности границы и бороться с терроризмом.

"В экономическом плане мы выступаем, конечно, за отмену санкций в отношении России", — сказал Жакоб.

Он также добавил, что фракция признает вклад российской стороны в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.