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В Нацсобрании Франции выступили за отмену антироссийских санкций 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
В Национальном собрании Франции выступили за отмену санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Глава фракции "Республиканцы" Кристиана Жакоба заявил, что Франция должна стремиться к сохранению целостности границы и бороться с терроризмом.
"В экономическом плане мы выступаем, конечно, за отмену санкций в отношении России", — сказал Жакоб.
Он также добавил, что фракция признает вклад российской стороны в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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