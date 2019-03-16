Прогноз: рубль прояснит, наконец, кто победил в холодной войне

Эксперты предрекают еще одну стабильную неделю для рубля. Общему позитиву также может поспособствовать прояснение вопроса о том, что Россия не проиграла в холодной войне, а разоружилась сама, как, кстати, и в 1917 г. И это открытие из прошлого кардинально меняет сегодняшний и будущий расклад.

Природа разграничения Как и ожидалось, вопреки санкционным рискам, российская валюта на истекшей неделе сохранила позитив. И если в ее начале держалась выше отметки 66,0 руб. /$, то в пятницу к 17:35 мск на Московской бирже в паре с долларом (просевшим на форексе) расчетами "завтра" фиксировалась на уровне 65,1625 руб. /$ при фьючерсах на нефть Brent в $66,7 за баррель. А в паре с евро снизилась ниже отметки 74 руб. /€.

На ближайшей неделе рубль также останется стабильным — в коридоре 65-66 руб. /$, а возможные ослабления курса будут выкупаться крупными экспортерами. сообщил старший аналитик Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка" Кирилл Кононов. При этом, продолжил он, в следующую среду планируется заседание ФРС , в четверг — совещание совета директоров ЕЦБ (без принятия решений), а в пятницу — Банка России . По всей видимости, США и ЕС подтвердят намерение продолжить либеральную политику, что поддержит также рынки развивающихся стран. «В отсутствие дополнительных политических факторов, очевидно, ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений. Хотя если ее и понизят (на 0,25%), курс также отреагирует слабо. Думаю, такая ситуация продлится ещё неделю-две, пока не завершится налоговый период», — определил Кононов.

“Налоговый период поддержит рубль, скорее, к концу следующей недели, поскольку на 25 марта приходятся платежи по НДС, НДПИ и акцизам, которые, по нашим оценкам, потребуют почти 1 трлн руб. И более 700 млн руб. придется на уплату налога на прибыль 25 марта”, — рассказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев . По его оценке. суммарный отток рублевой ликвидности в таком объеме — при отсутствии резких девальвационных настроений — будет поддерживать рубль всю неделю в вероятном диапазоне в 65-66 руб. /$. Хотя нервозное ожидание новых санкций США, возможно, давит на рубль даже больше, чем сами ограничения. Влияние прочих факторов, в том числе локальных максимумов по нефтяным котировкам, менее заметно, уточнил Евстифеев.

Тогда как директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг отметил, что рыночную конъюнктуру по-прежнему определяет возрастающий аппетит к российскому риску со стороны нерезидентов. Цены на нефть уверенно растут, и в этой связи следует особо отметить благоприятную техническую картину по американскому сорту WTI. В таких условиях в ближайшую неделю курс останется на уровне 65,0-65,5 руб. /$. «Причем на фоне ожидаемого смягчения риторики Банка России Минфин успешно размещает на аукционах все большие объемы ОФЗ, не стесняясь предлагать премию к вторичному рынку. И для приобретения российского долга у эмитента нерезидентам необходимо покупать рубли. Эта тенденция, скорее всего, сохранится в ближайшие недели», — констатировал Вайсберг. На аукционах в минувшую среду Минфин разместил облигации федерального займа на рекордные 91,4 млрд руб. при спросе в 145 млрд В том числе, ведомство разместило ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 г. на 34,718 млрд руб. при спросе в 61,492 млрд и средневзвешенной доходности 8% годовых, а также ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 г. на 56,716 млрд руб. при спросе в 83,548 млрд (8,47%).

Природа размещения Как признал Владимир Евстифеев, природа столь высокого спроса на первичном рынке ОФЗ не до конца ясна. Но, очевидно, что сложившаяся ситуация не нормальна и, вряд ли, войдет в дальнейшую практику. Причем с середины февраля корреляция между динамикой ставок ОФЗ и курсом доллара к рублю утеряна. Если доходность 10-летнего бенчмарка (ОФЗ 26224) уже месяц находится в коридоре 8.40-8.50%, то рубль к доллару демонстрировал значительно большую волатильность, и циклы роста-снижения этих показателей не всегда совпадали. Это может свидетельствовать о локальном характере всплеска спроса на ОФЗ на первичном рынке. Одновременно февральская статистика Центробанка подтверждает увеличение доли нерезидентов в ОФЗ, что особенно вероятно на фоне снизившейся активности вторичного рынка. Однако, при доминирующих рисках новых западных санкций говорить о массовом возвращении иностранных инвесторов преждевременно, указал эксперт.

Среди факторов давления на рубль аналитики, в частности, упоминали резкое повышение объемов покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в текущем месяце (до 18,3 млрд руб. в день против предыдущего уровня 12,5 млрд руб.), вкупе с увеличением оттока капитала — более, чем вдвое за январь-февраль 2019 г., до $18,6 млрд в годовом выражении. И также предупреждали, что благоприятный период, обусловленный традиционно высоким в первом квартале профицитом счета текущих операций (за первые два месяца 2019 г. положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ выросло на 8,3% в годовом выражении, до $22,3 млрд), вскоре способен завершиться.

Между тем, заметил Валерий Вайсберг, объем покупки долларов в рамках бюджетного правила остается заметно меньшим, чем в тот же период 2018 г. И пока сальдо платежного баланса выглядит лучше прошлогоднего. Это значит, что даже при некотором увеличении интервенций, существенного воздействия на курс рубля не произойдет. К тому же, и отток капитала де-факто невелик: рост положительного сальдо финансовых операций частного сектора объясняется преимущественно накоплением валютной выручки на счетах экспортеров, конкретизировал директор аналитического департамента ИК «Регион». Что до покупок валюты, оговорил Владимир Евстифеев, то их влияние на рубль и далее должно быть незначительным. А если в сочетании с прочими негативными факторами давление на курс усилится, ЦБ прекратит покупку валюты на рынке. В противном случае. его действия будут расходиться с политикой таргетирования инфляции. Тогда как отток частного иностранного капитала формируется преимущественно за счет внутреннего спроса на валюту и погашения внешнего долга. График погашения до конца этого года не вызывает особых опасений и выглядит достаточно равномерным: условные пики по выплатам приходятся на апрель и сентябрь, то есть на месяцы начала и окончания II-III кварталов.

При этом в новейшей истории рубль, действительно, был подвержен сезонному влиянию платежного баланса. И в большинстве случаев в последние несколько лет II-III кварталы были негативными для него. Исключением стал лишь 2016 г., когда нерезиденты активно покупали рублевый долг, напомнил Евстифеев.

В первом квартале, пояснил Кирилл Кононов, рубль был сравнительно крепким из-за сочетания традиционно большого притока капитала, увеличения спроса нерезидентов на ОФЗ (по видимости, в результате притока средств из Венесуэлы), а также укрепления нефти за последние три месяца на 10-20% (в зависимости от выбора точки отсчёта). Причем валютные интервенции были достаточно умеренными и несущественно корректировали положительные факторы. Однако с апреля ситуация изменится. Возможное объявление усиленных санкций США — при ухудшении настроений в отношении развивающихся рынков и изменении конъюнктуры нефтяного рынка, а также активизации выплат годовых бонусов и покупки валюты населением перед периодом отпусков — должно привести к ослаблению курса, резюмировал старший аналитик Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка".

Природа разоружения Между тем, истекшая неделя открылась сообщением Минфина США о внесении в санкционные списки — якобы, из-за связи с венесуэльской нефтедобывающей госкомпанией PDVSA — "Еврофинанс Моснарбанка” , входящего в первую сотню российских банков по объему активов, (после чего тот известил, что более не проводит платежи в долларах), а закрылась официально введенными в пятницу ЕС санкциями против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 г., когда украинские корабли вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны. Но рынок проигнорировал эти события. При том, что число санкционных проектов в том же Конгрессе США продолжает множиться.

Участившиеся санкционные инициативы иностранных законодателей, скорее, носят характер политических деклараций, прокомментировал Валерий Вайсберг. По его определению, принятие нового целостного документа по экономическим санкциям против России пока маловероятно, но включение ограничений по уже принятым правовым актам в Соединенных Штатах реально. Хотя негативный эффект от новых точечных санкции, очевидно, будет ограниченным: как показал опыт “Русала” , достижение соглашения с Минфином США возможно в достаточно разумные сроки, уточнил аналитик.

Конечно, большие опасения, согласился Владимир Евстифеев, вызывают риски введения санкций США против крупнейших российских банков. При этом в Штатах, где основное внимание уделяют внутриполитическим проблемам, антироссийские санкции не являются первоочередной задачей, Принятие же второстепенных ограничительных мер против РФ не влияет на настроения локальных инвесторов, хотя и служит для нерезидентов барометром инвестиционной привлекательности российских площадок. Ни один крупный международный инвестор не захочет нести санкционные риски, какие бы доходности не предлагались. Пока фактор неопределенности приводит к спекулятивным притокам капитала — на фоне общего улучшения на рынках ЕМ, заключил начальник аналитического управления банка «Зенит».

Примечательно, что на истекшей неделе также активизировались европейские оппоненты Москвы. От Европарламента — который в очередной антироссийской резолюции (имеющей рекомендательный характер) вновь призвал прекратить строительство «Северного потока-2», а также отказать РФ в статусе стратегического партнера ЕС — до аналитика Шведского института оборонных исследований Йонаса Кьеллена. Он тоже озадачился статусными вопросами, обвинив Россию в стремлении сохранить за собой статус военной сверхдержавы, пусть даже и проигравшей.

Но здесь можно успокоить г-на Кьеллена: расхожие рассуждения о том, что РФ (в лице тогдашнего СССР) проиграла в холодной войне. является заблуждением. Традиционно делавшие подобный вывод, эксперты учитывали лишь обстоятельства, приведшие к итоговому распаду Советского Союза в 1991 г. Однако, если вспомнить также созвучную ситуацию начала прошлого века, то вырисовывается иная картина. Поскольку в 1917 г. в условиях продолжавшейся Первой мировой войны, российское государство, фактически, само разоружилось, после прихода к власти сил, воззвавших к всеобщему светлому социалистическому будущему. А в 1991 г.. вновь в одностороннем порядке, разоружился СССР, в котором взяли верх силы, ратовавшие за всеобщее светлое капиталистическое будущее.

В спорте факт отказа от борьбы квалифицируется, как поражение. Но жизнь, протяженная во времени, конечно, сложнее. Извлекшая уроки из двух предшествующих разоружений, Россия в 21-м веке продолжит укреплять свои позиции. И на третий раунд разоружения в будущем сможет пойти лишь в случае подлинного всеобщего умиротворения. И очень хочется надеяться, что к пониманию его необходимости ведущие мировые игроки придут не вследствие новой глобальной и, неизбежно, катастрофической войны!

Впрочем, теперь, когда вопрос о том, кто победил в холодной войне, окончательно прояснился, всем легче будет принять даные выводы. И это также поможет исключить чрезмерное нагнетание напряженности вокруг России, что, в конечном счете, позитивно скажется и на рубле.

Наталья Приходко