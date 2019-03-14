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Правительство одобрило спорный мегапроект 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство выдало положительное заключение на проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Нижним Новгородом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По данным издания, проект трассы поддержали как минимум два высокопоставленных чиновника: профильный вице-премьер Максим Акимов и премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь соответствующий доклад направлен на подпись президенту Владимиру Путину.
Единогласной позиции относительно целесообразности строительства этой и других ВСМ в России в правительстве нет. Ранее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов неоднократно высказывался против подобных проектов.
По его мнению, потенциальный пассажиропоток на магистралях будет недостаточным, чтобы окупить затраты. Экономически целесообразной может быть только трасса между Москвой и Санкт-Петербургом. Президент в целом поддерживает строительство, пишет газета, но при условии, что главными подрядчиками выступят российские компании и затраченные на проект деньги останутся в стране.
Изначально власти собирались построить ВСМ от Москвы до Казани, о соответствующих планах Путин объявлял в 2013 году. Но впоследствии реализация проекта неоднократно задерживалась и откладывалась. Также звучали предложения продлить трассу до Китая, против нее также выступал Силуанов, считая проект нецелесообразным. Участок между Москвой и Нижним Новгородом может стать частью более протяженной трассы.
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Экономика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Максим Акимов , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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