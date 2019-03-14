Правительство одобрило спорный мегапроект

газета «Ведомости». Правительство выдало положительное заключение на проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Нижним Новгородом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

Единогласной позиции относительно целесообразности строительства этой и других ВСМ в России в правительстве нет. Ранее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов неоднократно высказывался против подобных проектов.

По его мнению, потенциальный пассажиропоток на магистралях будет недостаточным, чтобы окупить затраты. Экономически целесообразной может быть только трасса между Москвой и Санкт-Петербургом. Президент в целом поддерживает строительство, пишет газета, но при условии, что главными подрядчиками выступят российские компании и затраченные на проект деньги останутся в стране.

Изначально власти собирались построить ВСМ от Москвы до Казани, о соответствующих планах Путин объявлял в 2013 году. Но впоследствии реализация проекта неоднократно задерживалась и откладывалась. Также звучали предложения продлить трассу до Китая, против нее также выступал Силуанов, считая проект нецелесообразным. Участок между Москвой и Нижним Новгородом может стать частью более протяженной трассы.