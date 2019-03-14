Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.43
$
65.59
74.06
74.25
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.70
75.50
Индексы и котировки Brent
67.44
–0.07 Золото
1298.02
–0.01 РТС
1187.05
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
14.03
1.1310
–0.0061
27.02
1.1371
11.03
28.02
17.02

FT: «Северный поток — 2» нашел способ выйти из-под юрисдикции ЕС 

Газета.Ru + ещё 8 11 минут назад
Фото: Reuters
Группа по проекту газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG рассматривает возможность создания отдельной компании под строительство оставшегося участка в 50 км, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Такие меры могут нарушить планы Европейского союза, который намерен регулировать весь проект на $9,5 млрд с помощью энергетических правил союза. Отмечается, что новая компания будет владеть и управлять небольшой частью трубопровода, который будет пролегать на дне в территориальных водах Германии.
Небольшой участок в 50 км будет подчиняться правилам ЕС, однако вся остальная часть "Северного потока — 2", которая составляет почти 1200 км по дну Балтийского моря, останется вне юрисдикции Евросоюза, рассказали три источника Financial Times. Этот план находится на стадии рассмотрения.
Ожидается, что строительство трубопровода будет завершено к концу 2019 года.
Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию, которая предлагает остановить строительство "Северного потока — 2". Кроме того, США на этой неделе заявили о планах ввести против него санкции.
Газета.Ru: последние новости
В Нацсобрании Франции выступили за отмену антироссийских санкций FP рассказал, зачем России "Турецкий поток" СМИ: "Газпром" прекратит транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году
Комментарии
Экономика , ЕС , Европарламент , Financial Times
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX
Компании
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение