Чем богаты: сколько стоит вся нефть России

Минприроды России впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в стране. На конец 2017 года стоимость запасов нефти составила почти 40 трлн рублей, а газа — 11 трлн рублей.

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило стоимость запасов полезных ископаемых в России. Оценка дана на конец 2017 года, пишет РБК.

Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб., стоимость газа — 11,3 трлн руб., коксующегося угля — почти 2 трлн руб. Стоимость железной руды составила 808 млрд руб., алмазов — 505 млрд руб. и золота — 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2 триллиона рублей или 60% ВВП за 2017 год.

Минприроды оценивало запасы, на которые выдана лицензия, то есть совокупный объем разведанных месторождений значительно выше. Для оценки использовался доходный подход — определение потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило: запасы нефти — в 9,04 млрд т; газа — в 14,47 трлн куб. м; золота — в 1407 т; алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак тоже оценил запасы нефти и газа в стране. По прогнозам министра, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, а газа — более чем на 100 лет. Запасы нефти категорий В и С на данный момент составляют 29 миллиардов тонн, сказал он в интервью «Газете.Ru» . При этом они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые. Около 50% — то есть 15 млрд тонн — коммерчески извлекаемы, пояснил министр.

Новак отметил, что сейчас главный вопрос, который стоит перед странами и нефтедобывающими компаниями, — с какой скоростью монетизировать эти запасы.

Запасы сырья держатся примерно на одном уровне, так как каждый год на баланс ставятся новые запасы. «Объем запасов, которые ставятся на баланс, даже несколько выше объема добычи. То есть это неснижаемый уровень», — пояснил министр.

По итогам 2018 года Россия достигла рекордного показателя по добыче нефти — 10,7 млн баррелей в сутки. Эти результаты позволили обогнать Саудовскую Аравию, которая добывает 7,69 млн баррелей. Первое место занимают США с показателем 11,66 млн баррелей в сутки.

Кроме того, в 2018 году Россия вышла на рекордные объемы добычи газа — 725,17 млрд куб. м за год, что на 5% превышает показатель 2017 года.

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,2% по сравнению с предыдущим годом и составили 129,05 миллиарда долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа в прошлом году выросли на 28,8% — до 49,1 миллиарда долларов.

На 9% вырос объем экспорта в Германию, на 19,6% — в Австрию, на 34,2% — в Нидерланды, на 5,4% — во Францию, на 22% — в Румынию, сообщал «Газпром» в конце года.

12 февраля министр энергетики Александр Новак рассказал, что Россия планирует сократить нефтедобычу. По словам главы Минэнерго, такие меры принимаются, чтобы как можно скорее выйти на показатели договоренностей организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи.

7 декабря страны-экспортеры нефти, в том числе не входящие в ОПЕК , договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки. Члены ОПЕК сокращают добычу на 800 тыс. баррелей, а не входящие в организацию страны — на 400 тыс. баррелей.

Сделка по сокращению добычи нефти на 1,8 млн тонн баррелей в сутки (ОПЕК+) действовала между 23-мя странами с 2017 года. Россия обязалась в рамках соглашения снизить добычу на 300 тыс. б/с. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а летом этого года впервые страны решили увеличить добычу за счет тех стран, кто сможет это оперативно сделать, из-за рисков дальнейшего спада добычи в Венесуэле и ухода под давлением американских санкций иранской нефти. На этом фоне Россия установила «новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой», говорилось в ноябрьском докладе ОПЕК.

Ранее Александр Новак отмечал, что от сделки ОПЕК+ в 2017 году Россия получила 1,2 трлн руб., российские компании — около 0,5 трлн руб. Всего же за два года действия договоренностей доходы составили 5 трлн рублей, 2 трлн рублей получили российские компании.