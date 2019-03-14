Российская защита от санкций Запада провалилась

«Ситуация крайне удивительная и неприглядная. Мы столько лет боролись за то, чтобы у нас была информационная и технологическая независимость, а в итоге происходит такое», — отметил Резник.

В 2014 году, после введения первых антироссийских санкций западными странами он разработал законопроект о создании в России национальной платежной системы. В дальнейшем на ее основе появились карты «Мир», управляемые Национальной системой платежных карт (НСПК, принадлежит Центробанку ).

По закону, международные платежные системы обязаны создавать резерв на счетах НСПК с тем, чтобы за счет него проводились транзакции в случае сбоя в их работе или отключения отдельных банков.

Однако 13 марта, когда Visa и MasterCard приостановили членство попавшего в санкционный список США российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, этот механизм не сработал — выпущенные банком карты были заблокированы. В ближайшее время их обещают заменить картами «Мир». По словам Резника, Госдума потребует от Центробанка объяснений случившегося.