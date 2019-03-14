Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.45
$
65.59
74.06
74.18
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.87
74.41
Индексы и котировки Brent
67.83
–0.09 Золото
1297.19
–0.07 РТС
1187.74
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
14.03
1.1300
–0.0072
27.02
1.1371
11.03
28.02
17.02

Путин назвал бизнес самым непосредственным участником реализации нацпроектов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин считает, что бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов. Выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава государства отметил, что предприниматели — "непосредственный и важнейший участник" национальных проектов.
"Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство", — заявил Путин.
"В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я практически не сомневаюсь", — отметил президент.
По его мнению, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса "будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации".
Глава государства предложил на нынешнем съезде "сосредоточить внимание на тех задачах, которые предстоит решать в текущем году".
"Мы видим стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно, содержательно участвовать в реализации национальной повестки", — констатировал Путин.
По его данным, таких проектов уже порядка тысячи, на основе которых подготовлены 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей.
Президент уточнил, что речь идет "о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии, туризма". По его оценке, "это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом", рассчитанные на перспективу.
"Потому считаю принципиальным обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов. Все эти позиции нужно четко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений", — указал Путин.
ТАСС: последние новости
Греф назвал главной проблемой России отсутствие эффективной системы госуправления FT: оператор намерен передать участок "Северного потока - 2" отдельной компании Минфин разместил ОФЗ на 34,7 млрд рублей
Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX
Компании
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение