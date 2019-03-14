Путин назвал бизнес самым непосредственным участником реализации нацпроектов

"Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство", — заявил Путин.

"В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я практически не сомневаюсь", — отметил президент.

По его мнению, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса "будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации".

Глава государства предложил на нынешнем съезде "сосредоточить внимание на тех задачах, которые предстоит решать в текущем году".

"Мы видим стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно, содержательно участвовать в реализации национальной повестки", — констатировал Путин.

По его данным, таких проектов уже порядка тысячи, на основе которых подготовлены 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей.

Президент уточнил, что речь идет "о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии, туризма". По его оценке, "это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом", рассчитанные на перспективу.